Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: l'ex Roberta Morise dice la sua sulla presunta coppia

Ai rumors su una presunta relazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini ora si aggiunge anche la sibillina dichiarazione di Roberta Morise, ex compagna dell'imprenditore toscano. La conduttrice su Instagram, ha detto di essere felice per loro, confermando indirettamente il gossip.

Della presunta relazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini hanno parlato sia il settimanale DiPiù Tv che il magazine Chi. Il primo ha scritto che la frequentazione tra i due va avanti da qualche mese, sottolineando che da qualche tempo si seguono su Instagram, e che Giulio Fratini ha iniziato a seguire Natan, figlio della showgirl e di Flavio Briatore.

Il settimanale di Alfonso Signorini ha rivelato che la Gregoraci e il presunto fidanzato sono stati nello stesso periodo nello stesso lussuoso resort pugliese. Nelle ultime ore sulla questione è intervenuta anche Roberta Morise, chiamata in causa da una sua follower su Instagram che le ha scritto "Su Chi è uscito che il tuo ex è stato in un resort in Sicilia con Elisabetta Gregoraci". Roberta, ha evitato di essere travolta nel gossip rispondendo "Sono felice per loro", aggiungendo l'emoticon con gli occhi a cuoricino.

Giulio Fratini in passato, prima di legarsi a Roberta Morise, ha avuto una relazione con Raffaella Fico, la showgirl campana ex di Mario Balotelli.