Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini stanno insieme? Ecco gli indizi

L'ultimo rumor dell'estate coinvolge Elisabetta Gregoraci, la showgirl avrebbe iniziato una relazione con Giulio Fratini. L'imprenditore toscano è noto al mondo del gossip per essere stato legato a Roberta Morise, che in passato abbiamo visto dirigere La Scossa nel programma L'Eredità.

Elisabetta Gregoraci in questi giorni si sta godendo le vacanze estive, dopo aver condotto Battiti Live, il programma musicale del gruppo Norba, trasmesso in replica anche da Italia Uno. Secondo l'ultima foto su Instagram, l'ex di Flavio Briatore in questo momento è in Costa Smeralda.

La showgirl, che presto vedremo nel programma Nudi per la vita su RAI 2, avrebbe iniziato una nuova relazione, la sua dolce metà, secondo il settimanale DiPiù Tv, sarebbe Giulio Fratini, 30 anni, figlio dell'imprenditore fiorentino Sandro Fratini, fondatore del brand Rifle e proprietario di numerosi Hotel. Giulio è stato legato fino allo scorso luglio con Roberta Morise, l'ex concorrente dell'Isola dei famosi lo ha lasciato perchè "Alla fine, però, è arrivato anche un tradimento da parte sua. Non lo commento, ma ho capito che devo imparare a essere un po' meno buona", ha raccontato alla rivista Confidenze la conduttrice di Camper annunciando la fine della sua relazione.

DiPiù Tv afferma che la frequentazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini va avanti da qualche mese, i più attenti si sono accorti che i due da qualche tempo si seguono su Instagram, dove lui è poco attivo. L'imprenditore da pochi giorni segue anche Natan, figlio della showgirl e di Flavio Briatore. La presunta coppia sarebbe stata vista più volte insieme al Twiga di Forte dei Marmi, il locale dell'ex marito di Elisabetta Gregoraci.