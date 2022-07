Battiti Live 2022: Elisabetta Gregoraci commette una gaffe su Alvaro Soler ma viene doppiata (video)

Divertente gaffe di Elisabetta Gregoraci sul palco di Battiti Live 2022: il cantautore spagnolo Alvaro Soler si è infatti trasformato, nelle parole della conduttrice, in "Alvaro Soleil". Peccato che Mediaset, però, abbia deciso di cancellare lo strafalcione, doppiando l'annuncio senza errori nella versione disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Battiti Live 2022 va in onda in diretta televisiva su Telenorba e Radionorba TV, in radio su Radionorba e dal 2017 in differita televisiva su Italia1. L'appuntamento musicale è seguitissimo già durante i passaggi sull'emittente pugliese, che lo trasmette anche in streaming. Per questo tutti erano a conoscenza della piccola gaffe della Gregoraci, ma nessuno si aspettava che Mediaset potesse tagliarla.

Nella puntata andata in onda martedì in prima serata su Italia1, non c'è traccia dell'errore della conduttrice. Elisabetta, nella concitazione del live, nell'annunciare il cantautore Alvaro Soler gli aveva cambiato il cognome in Soleil, forse in quel momento stava pensando, chissà perchè, all'ex gieffina dell'ultima edizione del reality di Alfonso Signorini. Un errore ampiamente documentato sui social che, come al solito, non avevano mancato di criticare l'ex moglie di Briatore, accusandola di non saper condurre.

Una distrazione che, conoscendo lo spirito di Soler, sarà stato prontamente perdonato ma che Mediaset ha deciso di nascondere sotto il tappeto facendo doppiare la battuta sbagliata alla stessa Elisabetta. Dell'audio originale, però, esistono già centinaia di post, una decisione che ha rinvigorito una polemica che si era ampiamente spenta nel giro di ventiquattro ore, come succede spesso sui social.