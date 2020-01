Myss Keta: chi è la conduttrice del Dopo Festival di Sanremo 2020

Tra meno di un mese inizia Sanremo 2020 e sul palco del Dopo Festival avremo come conduttrice la rapper del momento Myss Keta, presentata da Amadeus durante la conferenza stampa ufficiale del 70° Festival della canzone italiana: ma chi è la cantante milanese tanto discussa quanto acclamata?

Il personaggio di Myss Keta nasce nel 2013 dal collettivo Motel Forlanini, legato alla cultura underground milanese. Proprio in quell'anno è uscito il primo singolo Milano, sushi & coca, seguito poi da Burqa di Gucci nel 2015, il primo brano in cui la cantante ha indossato il suo look già iconico, occhiali da sole neri e velo che le copre il viso dal naso in giù. L'ulteriore particolarità di Myss Keta è anche questa, ovvero nessuno sa il suo nome, nessuno conosce il suo aspetto fisico reale.

Dopo Xananas arriva il primo album nel 2018 intitolato Una vita in Capslock, seguito da un'autobiografia e da un secondo album, Paprika, che vira un po' più sul trap e si avvale di diverse collaborazioni, tra cui Gué Pequeno, Elodie, Gabry Ponte e Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2019.

Negli ultimi mesi dell'anno scorso, Myss Keta ha collezionato tante apparizioni nel mondo della tv, dall'XtraFactor 2019, dove ha presentato anche le sue famose Ragazze di Porta Venezia, a Quelli che il calcio sulla Rai, fino all'intervista allo SkyTG24. La sua popolarità è continuamente in salita, e pochi giorni fa è stato presentato al grande pubblico il nuovo singolo in collaborazione con Paola Iezzi, del duo Paola e Chiara, intitolato LTM, ovvero La Tua Mamma.