Grande Fratello, pagelle 11ª puntata: il rispetto per le donne a parole (4),Omer incontra il fratello (8)

Il provvedimento per Simone e Domenico lascia l'amaro in bocca, Rasha già gelosa di Dolce e Omer per la prima volta davvero felice: cosa è successo nell'undicesima puntata del Grande Fratello, ieri sera su Canale 5. Le nostre pagelle

Con la casa di Cinecittà che ancora pullula di concorrenti, il Grande Fratello si avvia già verso la conclusione. Quella di lunedì prossimo sarà infatti la semifinale, con i concorrenti che hanno già addobbato l'albero ma non mangeranno il panettone.

La 19esima edizione del reality di Canale 5 infatti, si concluderà lunedì 15 dicembre: un'edizione breve, com'era stato annunciato, ma dato che gli ascolti sono quelli che sono, persino più breve dei canonici 100 giorni.

Jonas

Intanto Jonas è il secondo finalista, mentre dalla casa di Cinecittà è uscito Mattia che, una volta varcata la porta rossa, è stato completamente dimenticato. Del resto, la Ventura segue il gobbo e plana da un blocco all'altro tagliandoli con l'accetta: non c'è tempo per gli eliminati. Tantomeno per accoglienze, saluti, frizzi e lazzi in studio.

I nominati della prossima settimana sono: Domenico, Simone, Francesca e Rasha. Ecco cosa è successo nell' undicesima puntata.

Non la si fa al Grande Fratello, il rispetto per le donne è tutto (a parole) - voto: 2

Ci sono cose su cui il Grande Fratello non transige: il rispetto per le donne, ad esempio. Che non si toccano nemmeno con un fiore perché c'è gente, tipo Ascanio Pacelli, che davanti a certe scene si vergogna in quanto uomo: perciò siete avvisati, futuri concorrenti.

Prendete quello che è successo durante la settimana: Domenico, Simone, Francesca e Benedetta che parlano in giardino e se la sghignazzano in allegria, mentre Simone fantastica su una notte in suite con Dolce, la concorrente in arrivo dal Grande Fratello kosovaro.

Domenico consiglia: "Vai lì dentro con dieci bottiglie di vino e non esci più", a cui Simone risponde: "Vino rosso e melatonina" e Domenico, ancora, chiosa: "Bravo, è l'unico modo per vincere". Le due fanciulle lì vicino, nemmeno un plissé: anzi, giù di risate.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Durante la puntata quindi, Simona Ventura onora il quartetto di una spazzolata in grande stile: "Ridendo e scherzando, vi siete buttati in una goliardia molto grave: ve ne rendete conto?", attacca.

Simone risponde che era un modo per prendersi in giro perché non ci sa fare, e che "cerchiamo in tutto e per tutto di essere noi stessi": spiegazione che è esattamente il punto del problema, tra l'altro.

Alla fine, la Ventura tuona che scherzare su queste cose significa normalizzarle, estorce le scuse a tutti e annuncia un provvedimento in arrivo. Verso mezzanotte e mezza, arriva il temuto provvedimento: nomination per Simone e Domenico, le altre due a riflettere sul loro comportamento.

Perciò ecco, futuri concorrenti: prendete esempio da quello che è successo a questi quattro geni. E sappiate che se ve la riderete alludendo a una violenza sessuale, tutt'al più Ascanio Pacelli si vergognerà in quanto uomo. Simona Ventura invece si arrabbierà tanto tanto, ma a voi basterà mettervi in un angolino a riflettere sulla monelleria che avete combinato.

Rasha gelosa di Dolce - voto: 4

Dolce

Bellezza prorompente, italiano migliore di quello di metà dei coinquilini, Dolce è entrata nella casa in quota sexy. Nella stessa puntata in cui s'è fatta tanto di predica sul rispetto delle donne, la nuova arrivata non può che essere introdotta secondo stereotipo: l'elemento esterno che scatena la territorialità delle altre inquiline, soprattutto quelle impegnate, neanche fossero cani.

Anita ha già avvisato Jonas; Rasha invece, sibila che, ad averlo saputo, avrebbero steso un tappeto rosso per l'ingresso. La bella mora ha individuato benissimo la rivale che può offuscarla: perché Dolce è esattamente speculare rispetto a lei. Cioè altrettanto intelligente, altrettanto bella, ma bionda e alla mano.

Per alcuni Rasha è indecifrabile: ma era solo perché non aveva ancora fatto la conoscenza della sua nemesi. Dolce sarà la sua criptonite.

Valentina restituisce l'anello: e Domenico che deve fare? - voto: 5

Domenico

Valentina si ripropone, di rosso vestita e più agguerrita che mai. Stavolta Domenico è entrato nel letto di Benedetta, dice che lei lo "completa", perciò Valentina torna nella casa per chiudere la loro storia per l'ennesima volta (scusate, abbiamo perso il conto).

Fatto sta che lei per la prima volta ha palesemente ragione: perciò è di nuovo inferocita tipo tigre col mal di denti, gli restituisce l'anello e gli rinfaccia di non essere stata rispettata come donna e come madre. Ma soprattutto: Domenico l'ha fatta chiamare "cornuta".

Lui come al solito, un po' abbassa la testa e un po' rilancia: ma che avrebbe fatto, in fin dei conti? A parte il letto, che lì ha sbagliato.

Valentina gli rinfaccia pure che la madre ha cacciato di casa lei e la bambina, a cui Domenico non trova di meglio che rispondere: "Ma che devo fare?". Domenico, Temptation Island è un altro reality: sveglia, su.

Omer si racconta abbracciando il fratello - voto: 8

Grande Fratello 2025 - l'abbraccio tra Omer e suo fratello

Non la "ship", non i litigi con Jonas: ci voleva il fratello, per far cadere a Omer l'armatura. È la prima volta che in questa edizione del reality si vede un Omer felice: il lungo, lunghissimo, abbraccio col fratello che non vedeva da più di un anno, svela il lato più emotivo del concorrente. Dietro c'è la guerra, la casa bombardata, i colpi che cadono, la sorella sanguinante, i militari che lo hanno sequestrato all'uscita dall'università: c'è una famiglia che è sopravvissuta.

Non dev'essere un caso che l'altro gli ripeta in continuazione "Sto bene": ed è così che si è davvero raccontato Omer, con gli occhi che guardavano il fratello. E a sentirlo raccontare cosa ha vissuto, viene da pensare: ma davvero lì dentro pensano di poterlo scalfire?