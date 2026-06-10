Sandokan 2, che fine ha fatto la serie? Can Yaman: “Bisognerà aspettare”

La stagione 2 doveva essere girata nella primavera del 2026 ma sembra che le cose stiano andando per le lunghe, come Can Yaman ha avuto modo di ribadire in occasione dei Nastri d'Argento Grandi Serie

Ci sono novità sulla seconda stagione di Sandokan, ma non sono certo quelle che i milioni di spettatori che a dicembre hanno seguito la serie speravano di sentire. A fare il punto sul futuro del progetto è stato Can Yaman, protagonista dell'attesissimo adattamento televisivo ispirato al celebre personaggio creato da Emilio Salgari. Intervenendo ai Nastri d'Argento Grandi Serie, l'attore turco ha infatti lasciato intendere che per la seconda stagione bisognerà armarsi di pazienza.

Volato a Napoli dalla Spagna (dove ha girato la serie Il labirinto delle farfalle) per ritirare il premio come "Protagonista internazionale" proprio grazie al ruolo della Tigre della Malesia, ha risposto a una domanda di Io Donna sul futuro della serie, molto attesa dal pubblico e non solo in Italia.

Con il suo approdo in streaming su Disney+ e Netflix (in USA e UK), il pirata gentiluomo ha ormai guadagnato spettatori in ogni parte del mondo, e solo una settimana fa, come Can Yaman ha prontamente documentato, è arrivato in chiaro anche in Spagna.

Purtroppo non ci sono indicazioni rassicuranti sull'inizio della produzione del prossimo ciclo di episodi. Anzi, è esattamente il contrario perchè Yaman ha sostanzialmente detto di non essere in gradi di dare nessuna informazione precisa: "Sono la persona sbagliata a cui rivolgere questa domanda. Purtroppo non riesco a dire una data. Penso che bisognerà aspettare almeno un anno. Non so perché, sono questioni di produzione. Sono i piani alti che decidono".

Parole che confermerebbero, se non altro, che il progetto non è fermo, ma allo stesso tempo è evidente che non esiste una programmazione precisa per il rientro sul set. Notizie molto diverse da quelle diffuse esattamente un anno fa, quando, dalla prima edizione dell'Italian Global Series Festival, la produttrice Matilde Bernabei aveva parlato di una seconda stagione già in lavorazione, nonostante la prima non fosse ancora mai andata in onda.

Can Yaman a bordo della sua nave pirata in Sandokan

A dicembre 2025, dopo il trionfale percorso su Rai 1 di Sandokan, la produttrice creativa Elena Bucaccio, parlando con Fanpage.it, aveva tracciato già l'agenda per la prossima stagione: riprese da maggio, in onda nel 2027. Tempistiche che erano state in parte confermate anche da Ed Westwick (che interpreta Lord James Brooke), intervistato da Giulia Salemi nel podcast Non lo faccio per moda.

Qualcosa era però cambiato già a febbraio 2026, quando lo stesso Can Yaman, durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo (in cui è stato co-conduttore per la prima serata), aveva parlato di ritardi. Già in quell'occasione il divo turco aveva spiegato che i tempi della produzione non dipendono direttamente dal cast e che molte decisioni erano ancora nelle mani dei produttori, alla ricerca di più fondi.

Nonostante l'incertezza sulle tempistiche, però, Yaman ha ribadito il forte legame che lo lega al progetto: "Sandokan è stata una serie molto importante per me: dopo aver atteso cinque anni e aver fatto molti sacrifici, ricevere un riconoscimento è un sollievo. Una liberazione".