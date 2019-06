San Andreas: su Netflix in streaming da oggi

Netflix aggiunge al suo catalogo il film San Andreas, la pellicola di genere catastrofico diretta da Brad Peyton ed interpretata da Dwayne Johnson e Carla Gugino.

La trama di San Andreas si sviluppa sulla scia del risveglio della faglia di Sant'Andrea che provoca in California un potente terremoto. Un pilota di elicotteri intraprende insieme alla ex moglie un viaggio verso San Francisco per cercare di trarre in salvo la sua unica figlia prima che ne arrivi un altro.

Ray Gaines, il pilota di elicottero è interpretato da Dwayne Johnson, sua moglie è Carla Cugino. Alexandra Daddario è Blake Gaines, la figlia da mettere in salvo. Altri protagonisti del film sono Paul Giamatti, Ioan Gruffudd, Hugo Johnstone-Burt e Art Parkinson. La pellicola è stata diretta da Brad Peyton e prodotta da Beau Flynn.

Il film, distribuito in Italia nel 2015, è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.