San Andreas stasera su Italia 1: trama e cast del film con Dwayne Johnson

Stasera, in prima serata, alle 21:20 Italia 1 manda in onda San Andreas, film del 2015 diretto da Brad Peyton con Dwayne Johnson. La sceneggiatura è stata scritta da Chad Hayes e Andre Fabrizio, le musiche sono di Andrew Lockington. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Una scena di San Andreas

San Andreas: trama del film di Italia 1

Il risveglio della faglia di Sant'Andrea provoca in California un potente terremoto. Un pilota di elicotteri intraprenderà insieme alla ex moglie un viaggio verso San Francisco per cercare di trarre in salvo la sua unica figlia. Il disastro è solo l'inizio.

San Andreas: Dwayne Johnson con Carla Gugino in una scena del film action

Curiosità

San Andreas è stato distribuito nelle sale italiane dal 28 maggio 2015 grazie a Warner Bros.

Ricerca scientifica: Prima della produzione, il team dietro il film ha consultato esperti sismologi per assicurarsi che la rappresentazione dei terremoti nel film fosse realistica. Mentre il lungometraggio contiene molte esagerazioni per fini spettacolari, gli aspetti scientifici di base dei terremoti sono stati accuratamente studiati.

San Andreas: Dwayne Johnson con Carla Gugino in una scena del disaster movie

Effetti speciali: Il film è noto per i suoi spettacolari effetti speciali, in particolare le sequenze di distruzione causate dai terremoti. Gli effetti visivi sono stati creati da molte aziende di effetti speciali di alto livello.

Collegamenti a Los Angeles: Gran parte del film è ambientato a Los Angeles e la città è rappresentata in modo impressionante durante il caos dei terremoti. Alcune delle location iconiche che compaiono nel film includono il Griffith Observatory, il centro di Los Angeles e il famoso cartello di Hollywood.

San Andreas: Dwayne Johnson in una scena action del film

Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

La nostra recensione di San Andreas

San Andreas: Dwayne Johnsonin un primo piano tratto dal disaster movie

Interpreti e personaggi