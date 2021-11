Dwayne Johnson e San Andreas: secondo il produttore ci sono i presupposti per un sequel

Il produttore di San Andreas ha recentemente affermato che ci sono tutti i presupposti necessari per realizzare un sequel del film del 2015 con Dwayne Johnson.

A proposito di Dwayne Johnson, il capo della produzione di Seven Bucks, Hiram Garcia, ha parlato con Screen Rant aprendosi sul futuro di San Andreas: secondo il produttore, ci sono tutti i presupposti necessari per portare avanti il franchise basato sul film catastrofico del 2015.

San Andreas: Dwayne Johnson cammina col casco in mano

"In realtà abbiamo già delle idee", ha dichiarato Garcia durante l'intervista. "Stiamo lavorando ad una serie di soggetti per capire come possiamo portare avanti la storia. I film catastrofici sono estremamente divertenti ed il concetto alla. base della prima pellicola è semplicemente fantastico."

"E' stato Beau Flynn ad avere l'idea, un giorno mi ha detto: 'Sai una cosa? Io adoro i film catastrofici e mi piacerebbe realizzarne uno basato su un gigantesco terremoto nella faglia di San Andreas'." Ha continuato Garcia. "La New Line e la Warner hanno sempre voluto un sequel e a noi piacerebbe poter continuare a raccontare quella storia."

San Andreas: Dwayne Johnson con Carla Gugino in una scena del film action

San Andreas racconta la storia di una serie di terremoti devastanti che hanno luogo nell'omonima faglia e del pilota d'elicottero che deve affrontarne le conseguenze per salvare sua figlia. Il film con Dwayne Johnson, che aveva un budget di circa 110 milioni di dollari, ha incassato più di 474 milioni di dollari quando è uscito nelle sale sei anni fa.