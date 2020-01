Sam Raimi: "La casa 4? Potrei dirigerlo se tornasse Bruce Campbell!"

La casa 4 potrebbe diventare realtà: il regista Sam Raimi ha infatti parlato della possibilità di rivisitare il franchise horror se Bruce Campbell fosse disposto a tornare sul set.

L'attore aveva ripreso l'iconico ruolo in occasione della serie Ash vs. Evil Dead, prodotta per Starz e cancellata nel 2018 a causa dei deludenti dati di ascolto. Bruce Campbell aveva inoltre parlato del ruolo di Ash Williams, protagonista dell'horror La casa, spiegando di essere troppo anziano per proseguire a interpretare il personaggio a causa della necessità di girare molte sequenze d'azione fisicamente stancanti.

Sam Raimi ha però ora rivelato su Reddit: "Io, Bruce e Rob stiamo lavorando con un giovane filmmaker che sta scrivendo una nuova storia de La casa di cui sarà il regista. Per quanto mi riguarda... mi piacerebbe dirigere un nuovo film del franchise... ma lo vorrei realmente fare con Bruce. E ha detto di aver detto addio alla parte. Spero non sia così".

Campbell, almeno per il momento, non ha commentato le dichiarazioni riguardanti il possibile ritorno in azione del cacciatore di mostri e creature infernali, quindi non resta che attendere per scoprire se il progetto si concretizzerà.