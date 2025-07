Sam Raimi torna all’horror con Send Help: test screening da applausi per un film tra risate e sangue

Con Send Help, il regista Sam Raimi torna finalmente al genere horror con cui ha costruito la sua leggenda. Dopo anni di distanza dal suo cinema più personale, questo nuovo titolo promette di riportare in scena tutto il gusto perverso, ironico e viscerale che da sempre contraddistingue il suo stile. I primi test screening tenutisi in California hanno suscitato entusiasmo unanime, tanto da far parlare già di un ritorno "alla forma" per il regista de La casa.

Un cast d'eccezione e una data d'uscita insolita

La produzione del film si è conclusa nei primi mesi del 2025 e vede tra i protagonisti Rachel McAdams, Dylan O'Brien e Denis Haysbert. 20th Century Studios distribuirà Send Help nelle sale a partire dal 30 gennaio 2026, un periodo non tipicamente riservato ai grandi titoli, ma che potrebbe riservare sorprese. Il progetto mescola commedia nera, avventura e horror, seguendo due sopravvissuti a un disastro aereo su un'isola deserta: un'impiegata sveglia e il suo capo arrogante, la cui salvezza dipende solo da lei.

Il regista Sam Raimi sul set del film horror Drag Me to Hell

Secondo chi ha partecipato alle prime proiezioni, Send Help è una combinazione irresistibile di sadismo visivo, humour nero e trovate registiche sopra le righe. Rachel McAdams si è distinta per una performance intensa e sopra le righe, mentre Raimi dimostra di saper ancora dominare il linguaggio del genere con efficacia e stile. Il tono del film ricorda quello di Drag Me to Hell, miscelato con il dramma teso di Soldi sporchi.

Una sceneggiatura scritta da firme esperte del brivido

La sceneggiatura di Send Help nasce da una bozza iniziale di Damian Shannon e Mark Swift, poi rielaborata da Scott Beck e Bryan Woods, già autori di A Quiet Place. Il risultato è stato descritto come un mix tra Misery non deve morire e Cast Away, con protagonisti sottoposti a continui tormenti fisici e psicologici, tra sangue, sabbia e tensione grottesca.

La locandina di La casa 2

Con solo due film diretti nell'ultimo decennio - Il grande e potente Oz e Doctor Strange 2 - Raimi sembrava essersi allontanato dal suo stile originale. Send Help rappresenta invece un ritorno autentico alle sue radici horror-comiche, quelle di La casa 2, Darkman e L'armata delle tenebre. Il regista si diverte a torturare i suoi personaggi e il pubblico, costruendo un racconto sadico, visivo e ritmato che promette di lasciare il segno. Classificazione vietata ai minori praticamente assicurata.