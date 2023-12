Saltburn, Barry Keoghan sulla scena di nudo: 'Sembrava assolutamente giusta'

Barry Keoghan ha parlato della scena del film Saltburn in cui appare completamente nudo, svelando per quale motivo, dopo qualche esitazione, ha accettato di girarla senza alcun dubbio.

Non proseguite con la lettura se non avete ancora visto il film e non volete anticipazioni .

Una scena inizialmente assente dallo script

Saltburn: un'immagine di Barry Keoghan

Intervistato da Entertainment Weekly, la regista Emerald Fennell ha spiegato che inizialmente Saltburn non si concludeva con Oliver, interpretato da Barry Keoghan, mentre balla nudo per la residenza lussuosa della famiglia la cui vita è stata totalmente distrutta. L'attore ha ricordato che nello script il giovane andava a colazione, dove il maggiordomo gli serviva delle uova cotte male, riferimento a una scena precedente.

Fennell ha però sottolineato: "Non aveva quel trionfo post-coitale. Se avessimo fatto tutti il nostro lavoro nel miglior modo possibile, gli spettatori sarebbero dalla parte di Oliver. Non ti interessa cosa fa, vuoi che lo faccia. Si è completamente disgustati e al tempo stesso dalla sua parte. È quel tipo di danza con il diavolo. È come, 'Cazzo. Okay, andiamo.' E così alla fine, c'era bisogno di un trionfo, di una vittoria post-coitale, di una profanazione". Saltburn si conclude quindi con Oliver che balla nudo sulle note di Murder on the Dance Floor di Sophie Ellis-Bextor. Keoghan ha ammesso: "Sembrava totalmente giusto, c'è un senso di appartenenza. Questo è il mio posto. C'è molta sicurezza, una specie di 'Posso fare quello che voglio in questa villa. Posso spogliarmi totalmente e ballare perché è tutto mio'. Sì, è stato divertente".

Saltburn: Barry Keoghan è strepitoso (e ha una scena cult) nel film di Emerald Fennell

Barry ha aggiunto: "Inizialmente, il fatto che non indossassi dei vestiti mi ha lasciato un po' dubbioso. Ma dopo un ciak, ero pronto a lasciarmi andare. Ho pensato: 'Facciamolo di nuovo. Facciamolo di nuovo'. Te ne dimentichi in un certo senso perché è stato creato un ambiente in cui sei così tanto a tuo agio e ti dà il via libera per pensare 'Va bene, questo è per la storia'".

La sequenza è stata girata 11 volte e già il settimo ciak era "tecnicamente perfetto", ma mancava la "gioia assolutamente diabolica" che la regista voleva nel personaggio di Oliver. Emerald Fennell ha quindi sottolineato: "Barry l'ha girata altre quattro volte fino a quella che vedete sugli schermi, che possiede questa joie de vivre totalmente fottuta che rende impossibile non restare coinvolti".