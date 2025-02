Sally Hawkins è una matrigna sanguinaria nel trailer dell'horror Bring Her Back

Nuova pellicola a tinte horror dei registi di Talk to Me, distribuita dalla A24 che rivede in un ruolo da protagonista la candidata all'Oscar per La forma dell'acqua

Dopo che A24 ha ottenuto uno dei suoi più grandi successi con l'horror dei fratelli Philippou Talk to Me, lo studio ha deciso di puntare nuovamente su di loro per Bring Her Back, il loro prossimo thriller soprannaturale, che vede la candidata all'Oscar Sally Hawkins protagonista.

Come vediamo nel filmato, la storia segue un fratello e una sorella che scoprono un orribile rituale nella casa della loro madre adottiva. Tra le immagini più suggestive del trailer ci sono i filmati di una telecamera digitale, un'inquadratura a volo d'uccello di un cerchio di preghiera e Sally Hawkins che appoggia la mano insanguinata su una finestra.

Oltre alla Hawkins, Bring Her Back è interpretato anche da Billy Barratt, Sora Wong e Jonah Wren Phillips. Samantha Jennings e Kristina Ceyton sono i produttori della Causeway Films. Danny Philippou e Michael Philippou, che hanno iniziato con il nome RackaRacka, sono i registi, mentre Danny ha scritto la sceneggiatura insieme a Bill Hinzman. I fratelli Philippou sono tornati nella loro nativa Australia per girare questo film.

Il ritorno dei fratelli Philippou dopo il successo di Talk to Me

Il primo lungometraggio dei due fratelli è stato presentato in anteprima al Festival di Adelaide del 2022, prima di fare il suo debutto internazionale al Sundance del 2023. Dopo la proiezione a Park City, il film è stato acquistato da A24 per una cifra a sette zeri.

Il gruppo indie ha trasformato Talk to Me in uno dei suoi più grandi successi di sempre: ha incassato 92 milioni di dollari in tutto il mondo ed è diventato il terzo maggior incasso della storia di A24. Talk to Me ha fatto piazza pulita anche ai premi dell'Australian Academy of Cinema and Television Arts dell'anno successivo, vincendo come miglior film, migliore regia e migliore attrice.

Con Bring Her Back, la A24 spera di ripetere lo stesso successo ottenuto con Talk to Me. La nuova pellicola debutterà nelle sale americane durante la prossima estate, uno dei periodi più prolifici per gli incassi negli Stati Uniti. Nel frattempo, potete leggere la recensione di Talk to Me.