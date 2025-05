Bring Her Back: il trailer del nuovo thriller horror dei registi di Talk to Me

A24 ha deciso di pubblicare un nuovo trailer di Bring Her Back, il prossimo thriller horror diretto dal duo di registi Danny e Michael Philippou, che uscirà nelle sale cinematografiche a fine maggio.

Nelle prime sequenze mostrate nel trailer si vede il personaggio di Sally Hawkins, candidata all'Oscar per La forma dell'acqua, nel ruolo di una premurosa madre affidataria.

Il nuovo horror dei fratelli Philippou

Il trailer mostra il personaggio di Hawkins che si rivelerà essere tutt'altro rispetto alle premesse. I suoi figli affidatari si renderanno presto conto di quanto sia diversa appena inizierà a compiere azioni strane e disturbanti.

La sinossi del film descrive perfettamente la situazione:"Un fratello e una sorella scoprono un rituale terrificante nella casa isolata della loro nuova madre affidataria". Oltre a Sally Hawkins, il cast del film include Billy Barratt, Stephen Phillips, Sally-Anne Upton, Jonah Wren Phillips, Olga Miller, Mischa Heywood, Liam Damons e Alina Bellchambers.

La genesi di Bring Her Back dopo il successo di Talk to Me

Diretto da Danny e Michael Philippou, Bring Her Back è scritto da Danny Philippou insieme a Bill Hinzman, con la produzione di Samantha Jennings e Kristina Ceyton.

Non è la prima collaborazione dei fratelli Philippou con A24; due anni fan fu molto proficuo il lavoro con l'horror Talk to Me, diventato ben presto un vero e proprio cult per i fan dell'horror, aumentando esponenzialmente la fama dei due registi.

Una immagine del film Talk to Me

Il boom di Talk to Me ha convinto A24 a realizzare un sequel del film, attualmente in produzione. Il film ha rappresentato l'esordio dietro la macchina da presa dei Philippou. Ambientato in Australia, il film racconta la storia di un gruppo di adolescenti annoiati che scopre un'attrazione inquietante e che sfugge alla loro comprensione: una mano imbalsamata appartenuta ad una medium.