Bring Her Back: un sito internet conferma che è ambientato nello stesso universo di Talk To Me

La campagna promozionale di Bring Her Back ha confermato in modo originale che la storia si svolge nello stesso universo proposto in Talk To Me.

Il film Bring Her Back, come conferma un nuovo sito internet, è ambientato nello stesso universo rispetto a Talk to Me.

Online è stato infatti lanciato blackanglestapes.net, dove vengono mostrati video spaventosi e sono messi in vendita oggetti legati a storie terrificanti.

Il legame tra i due horror

Nella lista pubblicata c'è anche la mano imbalsamata al centro della trama di Talk to Me.

Talk To Me: un frame del film

Sul sito si spiega che qualcuno si è imbattuto in un video in cui dei ragazzi usano la mano per girare il video musicale della loro band, provando inoltre a invocare delle presenze sovrannaturali e facendo i conti con delle conseguenze inaspettate.

Il sito contiene moltissimi riferimenti a Bring Her Back - Torna da me e agli eventi mostrati nell'horror diretto da Danny e Michael Philippou, confermando quindi che i due progetti si svolgono nello stesso universo.

I protagonisti di Bring Her Back

Nel cast del nuovo horror ci sono anche Sally Hawkins nella parte di Laura, Billy Barratt nel ruolo di Andy, e Sora Wong che è Piper.

Tra gli interpreti spazio anche a Stephen Phillips, Sally-Anne Upton, Jonah Wren Phillips, Olga Miller, Mischa Heywood, Liam Damons e Alina Bellchambers.

Al centro della trama di Bring Her Back ci sono un fratello e una sorella che scoprono un rituale terrificante nella casa isolata della loro nuova madre affidataria.

La sceneggiatura è stata scritta da Danny Philippou insieme a Bill Hinzman, con la produzione di Samantha Jennings e Kristina Ceyton.

Il successo di Talk To Me ha inoltre spinto i produttori a confermare l'intenzione di realizzare un sequel del film, attualmente in produzione. Il film ha rappresentato l'esordio dietro la macchina da presa dei Philippou. Ambientato in Australia, il film racconta la storia di un gruppo di adolescenti annoiati che scopre un'attrazione inquietante e che sfugge alla loro comprensione: una mano imbalsamata appartenuta ad una medium.