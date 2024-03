Salem's Lot: il remake tratto da Stephen King non uscirà più al cinema

Dopo le recriminazioni di Stephen King, Warner Bros. Discovery sembrerebbe aver deciso di non distribuire più il remake di Salem's Lot nelle sale cinematografiche. Il film uscirà direttamente in streaming su Max nel corso dell'anno.

Un'altra decisione radicale per Warner, dopo quella di non distribuire Coyote vs. Acme. A differenza di quest'ultimo, però, il pubblico avrà effettivamente la possibilità di vedere Salem's Lot in streaming.

Il sito web di Stephen King descrive in questo modo la storia: "Lo scrittore Ben Mears torna a 'Salem's Lot per scrivere un libro sulla casa che lo ha perseguitato fin dall'infanzia, solo per scoprire che la sua isolata città natale è infestata dai vampiri. Mentre i vampiri mietono altre vittime, Mears convince un piccolo gruppo di credenti a combattere i non morti".

Il film è interpretato da Lewis Pullman, recentemente approdato ai Marvel Studios, Makenzie Leigh, Alfre Woodard, John Benjamin Hickey, Bill Camp, Jordan Preston Carter e Pilou Asbaek. Lo scrittore di IT e Annabelle Comes Home, Gary Dauberman, ha diretto il nuovo adattamento.

Stephen King ha visto il film e l'ha amato

"Tra me e te, Twitter, ho visto il nuovo SALEM'S LOT ed è davvero buono", ha dichiarato King domenica in un nuovo post su X, che lo scrittore continua a chiamare Twitter facendo infuriare Elon Musk. "Un film horror della vecchia scuola: costruzione lenta, grande suspense. Non so perché la WB lo stia trattenendo; non è che sia imbarazzante o altro. Chi lo sa. Io scrivo solo quelle cazzo di cose".