Stephen King approva il remake di Salem's Lot: 'Sembra diretto da John Carpenter nel fiore degli anni'

Dopo la notizia che il remake di Salem's Lot avrebbe saltato il passaggio in sala e sarebbe arrivato direttamente in streaming su Max, Stephen King ne ha approfittato per aggiornare sul progetto, che ha la sua approvazione.

In una serie di post su X (ex-Twitter), King ha offerto un aggiornamento sul tono del remake di Salem's Lot, rivelando anche che il film presenta delle modifiche rispetto al suo libro che "non condivide": "Il remake di Salem's Lot della Warner Bros, attualmente accantonato, è davvero coinvolgente. Ha l'atmosfera della 'vecchia Hollywood', quando un film aveva la possibilità di prendersi il suo tempo prima di entrare nel vivo. In altre parole, quando i tempi di attenzione erano più lunghi".

Lo scrittore ha continuato: "Sembra una versione horror di film come La grande fuga. Ci sono deviazioni dal libro che non condivido, ma nel complesso è fedele. La scena migliore: Danny Glick in ospedale, mentre cerca di strappare una sacca di sangue. La scena di Glick avrebbe potuto essere diretta da John Carpenter nel fiore degli anni".

Il cast del remake

Il cast del remake di Salem's Lot comprende una rosa di nomi che i fan riconosceranno, come Lewis Pullman (Top Gun: Maverick, Bad Times at the El Royale) nel ruolo principale di Ben Mears, un uomo che torna alla sua casa d'infanzia Jerusalem's Lot mentre cerca di lavorare al suo prossimo romanzo, solo per rendersi conto che un vampiro ha preso possesso della città.

Salem's Lot: l'uscita del film tratto da Stephen King slitta alla primavera 2023

Altri membri del cast sono Makenzie Leigh (Gotham, Billy Lynn's Long Halftime Walk) nel ruolo di Susan Norton, Alfre Woodard (Marvel's Luke Cage) nel ruolo del Dott. Cody, Bill Camp (Joker) nel ruolo di Matthew Burke, Pilou Asbæk (Game of Thrones) nel ruolo di Richard Straker, Jordan Preston Carter (DMZ) nel ruolo di Mark Petrie, Spencer Treat Clark (Unbreakable) nel ruolo di Mike Ryerson, oltre a John Benjamin Hickey (Gossip Girl) nel ruolo di Padre Callahan, Nicholas Crovetti (Big Little Lies) nel ruolo di Danny Glick e Cade Woodward nel ruolo di Ralph Glick.

Salem's Lot è stato diretto da Gary Dauberman, ma al momento la Warner non ha ancora comunicato una data d'uscita ufficiale. King ha potuto vedere il film in anteprima ed elogiarlo.