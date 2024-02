Salem's Lot, Stephen King non ha idea del perché non sia ancora uscito: 'È davvero buono'

Lo scrittore non ha idea del perché il nuovo adattamento del suo romanzo non sia ancora stato distribuito

Salem's Lot è in una sorta di purgatorio da circa due anni, con un ritardo dopo l'altro causato dai problemi di produzione dell'era COVID. Il film in sé è stato completato ed è pronto da tempo e Stephen King non ha idea del perché gli spettatori non siano ancora riusciti a vederlo.

Salem's Lot, trama e cast

Tratto dal romanzo di culto dello stesso King, di seguito ecco la sinossi principale: "Ossessionato da un incidente della sua infanzia, l'autore Ben Mears torna nella sua città natale, Jerusalem's Lot, in cerca di ispirazione per il suo prossimo libro, Scoprirà, però, che la città è preda di un vampiro assetato di sangue".

Il cast dell'adattamento di Salem's Lot comprende una rosa di nomi che i fan riconosceranno, come il nuovo Sentry della Marvel, Lewis Pullman (Top Gun: Maverick, Bad Times at the El Royale) nel ruolo principale di Ben Mears.

Altri membri del cast sono Makenzie Leigh (Gotham, Billy Lynn's Long Halftime Walk) nel ruolo di Susan Norton, Alfre Woodard (Marvel's Luke Cage) nel ruolo del Dott. Cody, Bill Camp (Joker) nel ruolo di Matthew Burke, Pilou Asbæk (Game of Thrones) nel ruolo di Richard Straker, Jordan Preston Carter (DMZ) nel ruolo di Mark Petrie, Spencer Treat Clark (Unbreakable) nel ruolo di Mike Ryerson, oltre a John Benjamin Hickey (Gossip Girl) nel ruolo di Padre Callahan, Nicholas Crovetti (Big Little Lies) nel ruolo di Danny Glick e Cade Woodward nel ruolo di Ralph Glick.

Stephen King approva Salem's Lot: "Sembra diretto da John Carpenter nel fiore degli anni"

Stephen King ha visto il film e l'ha amato

"Tra me e te, Twitter, ho visto il nuovo SALEM'S LOT ed è davvero buono", ha dichiarato King domenica in un nuovo post su X, che lo scrittore continua a chiamare Twitter facendo infuriare Elon Musk. "Un film horror della vecchia scuola: costruzione lenta, grande suspense. Non so perché la WB lo stia trattenendo; non è che sia imbarazzante o altro. Chi lo sa. Io scrivo solo quelle cazzo di cose".

Vedremo se Warner Bros. annuncerà presto una data d'uscita, rimanete sintonizzati su queste pagine per ulteriori aggiornamenti.