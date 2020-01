SAG Awards 2020: Parasite, The Crown e Joaquin Phoenix tra i vincitori

Parasite fa la storia del SAG Awards 2020 diventando il primo film in lingua non inglese a vincere il premio per il miglior vcast, nelle categorie televisive premiati The Crown e La fantastica signora Maisel.

I SAG Awards 2020, gli Annual Screen Actors Guild Awards, hanno visto il trionfo del coreano Parasite, della serie Netflix The Crown e della star di Joker Joaquin Phoenix.

The Crown: Helena Bonham Carter e Ben Daniels in una foto della terza stagione

Parasite ha fatto al storia diventando il primo film in lingua non inglese a vincere il premio per il miglior cast. Nella sezione televisiva, The Crown si è portato a casa il premio per il miglior cast in una serie drammatica e la serie Amazon La fantastica signora Maisel quello per la serie comica.

Confermate le previsioni per gli Oscar con la vittoria di Renée Zellweger e Joaquin Phoenix come migliori attori protagonisti, mentre la star de Il trono di spade Peter Dinklage e Jennifer Aniston (The Morning Show), a sorpresa, hanno vinto il premio per il miglior attore e attrice in una serie drammatica, seguiti, nella categoria comica, da Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) e Tony Shalhoub (La fantastica signora Maisel).

Ecco la lista completa dei vincitori dei SAG Awards 2020: