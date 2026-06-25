Sabrina sconvolge Temptation Island: tradimento e falò a tempo record con Giovanni

Sabrina rompe il silenzio e confessa un tradimento che cambia tutto nel villaggio di Temptation Island. Giovanni reagisce con rabbia e chiede subito il falò di confronto tra accuse e tensioni.

Sabrina e Giovanni sono una coppia di fidanzati da sei anni e la loro partecipazione a Temptation Island ha rapidamente acceso dinamiche esplosive nel villaggio. A scrivere al programma è stato proprio Giovanni, convinto di non avere mai avuto saputo la verità da parte della compagna dopo alcune distrazioni del passato che lo avevano già fatto dubitare della fedeltà di Sabrina.

La confessione di Sabrina e le accuse che infiammano il villaggio

La prima puntata del docu-reality ha messo in evidenza il racconto di due coppie Sara e Gabriele, e Sabrina e Giovanni. Per questi ultimi, la situazione è precipitata quando la ragazza ha deciso di rivelare una verità tenuta nascosta fino a quel momento, proprio mentre veniva seguita da più di tre milioni di spettatori, come rivelato dall'auditel. Sabrina ha ammesso di aver tradito Giovanni, lasciando intendere che si sia trattato anche di un tradimento fisico. Una confessione arrivata in modo improvviso e che ha scosso profondamente il fidanzato.

Dopo aver espresso ulteriori dubbi sul rapporto, Sabrina si è lasciata andare a dichiarazioni molto dure anche sulla loro intimità, affermando che tra loro non ci sarebbero più rapporti da tempo e descrivendo Giovanni come "teatrale" a letto, "tant'è che a un certo punto io mi annoio e faccio finta". Parole che hanno profondamente ferito il ragazzo: "Mi può dire tutto, tranne che non sono bravo a letto. Dovevo ascoltare mia madre, le madri non sbagliano mai. Mi diceva di non perdonarla".

Giovanni

Sabrina, però, non si è fermata, arrivando anche a raccontare altri episodi che hanno ulteriormente messo in ridicolo il fidanzato agli occhi del gruppo, tra cui alcune situazioni in cui sarebbe stato preso in giro anche dai cugini, raccontando, inoltre aneddoti definiti "esilaranti", come quello in cui Giovanni non si sarebbe accorto che l'albero di Natale, comprato dai cinesi, fosse in realtà finto. Parole che hanno evidenziato la totale mancanza di stima di Sabrina nei confronti del fidanzato

Nel villaggio, Giovanni ha poi assistito a diversi filmati che mostrano Sabrina sempre più vicina al tentatore Lory, soprannominato dalle ragazze "Berrettini" per la presunta somiglianza con il tennista. Le immagini e le confessioni della fidanzata hanno alimentato ulteriormente la sua gelosia e il suo fastidio.

Il punto di rottura è arrivato con un video particolarmente esplicito, in cui Sabrina, durante un gioco, si è lasciata andare a una frase provocatoria rivolta al tentatore: "ora gli do una leccata sul collo". A quel punto Giovanni ha perso la pazienza e ha chiesto un falò di confronto immediato, che però verrà mostrato nella prossima settimana, lasciando il pubblico in attesa dell'esito finale della loro relazione.