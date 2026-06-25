"Il nulla è meglio di te": Sara affonda Gabriele a Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island ha preso il via mercoledì 24 giugno e, dopo appena una puntata, alcune coppie sono già finite al centro dell'attenzione del pubblico. Tra queste spiccano Sara Palombieri e Gabriele Govoni, protagonisti di uno dei percorsi più turbolenti dell'esordio. La ragazza che ha accusato il suo fidanzato di essere invadente, immaturo e convinto di poter risolvere ogni problema con viaggi e regali.

Temptation Island, Gabriele in lacrime per Sara

I primi segnali di tensione sono arrivati già durante le presentazioni dei single, quando Sara ha ballato sulla spiaggia con il tentatore Lorenzo. Un gesto che ha immediatamente ferito Gabriele, convinto che la fidanzata gli abbia "spezzato il cuore" ancora prima dell'inizio del viaggio nei sentimenti.

Poco dopo, per il giovane è arrivato anche il primo video nel capanno. Nelle immagini Sara si è lasciata andare a una lunga confessione, elencando tutti gli aspetti della relazione che non la convincono più. La ragazza ha definito Gabriele "invadente" e "immaturo", accusandolo di non saper comunicare il proprio disagio e di limitare i suoi spazi personali.

Sara balla con il tentatore Lorenzo

"Pur di non farmi uscire con le mie amiche prenotava viaggi e cene, così da tenermi impegnata", ha raccontato Sara, sostenendo che il fidanzato tenti di compensare le mancanze affettive con regali costosi e vacanze da sogno. "Pensa di poter comprare il mio tempo, il mio amore e le mie attenzioni con un viaggio ai Caraibi o una cena a cinque stelle, ma poi manca tutta la cornice".

La critica più dura riguarda però la situazione economica di Gabriele. Secondo Sara, molti dei gesti romantici del fidanzato sarebbero finanziati dai suoi genitori: "Non lavora e i soldi non arrivano dalle sue tasche. Non so se voglio una persona così al mio fianco. Vorrei qualcuno che mi spronasse a crescere, non che mi faccia sentire sbagliata".

La ragazza ha poi confessato di aver ritrovato serenità durante i periodi di lontananza dal compagno: "Quando ci lasciamo riprendo ossigeno. Riesco a uscire, a godermi le mie amiche e a sentirmi libera". Una dichiarazione culminata con una frase destinata a far discutere: "Oggi penso che il nulla sia meglio di quello che ho adesso".

Gabriele e Sara

Dal canto suo, Gabriele ha respinto le accuse che siano i suoi genitori a finanziare i regali per Sara: "È vero, i miei genitori mi mantengono, ma non mi danno i soldi per i regali e i viaggi che faccio a lei. Non le ho mai fatto mancare nulla".

A peggiorare la situazione è stato anche il rapido avvicinamento di Sara al single Andre. Tra sguardi complici, balli sensuali e una crescente sintonia, il tentatore sembra aver conquistato l'attenzione della Palombieri. "Se mi dicessero che Gabriele è qui fuori in ginocchio con una rosa e un anello, mi butterei in acqua", ha dichiarato senza mezzi termini.

Le parole di Sara e la sua intesa con il tentatore hanno profondamente colpito Gabriele, che durante il falò non è riuscito a trattenere le lacrime. "Mi sta dando fucilate da quando siamo entrati. Non ho mai conosciuto questa Sara", ha confessato. Nonostante il dolore, il ragazzo continua a considerarla la donna della sua vita: "È la madre dei miei figli, ma adesso sto riflettendo su tante cose".

Il viaggio nei sentimenti è appena iniziato, ma la coppia appare già fortemente in crisi. Tra accuse, gelosie, lacrime e nuove conoscenze, Sara e Gabriele si candidano a essere tra i protagonisti più discussi di questa edizione di Temptation Island.