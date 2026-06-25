Boom Temptation Island: ascolti record contro i Mondiali di Calcio

La prima serata di mercoledì 24 giugno ha segnato uno dei confronti più interessanti della stagione estiva televisiva: da una parte l'atteso esordio di Temptation Island, dall'altra la concorrenza sportiva dei Mondiali di calcio con la sfida tra Canada e Svizzera, oltre a una programmazione particolarmente ricca sulle reti generaliste.

Temptation Island 2026 parte forte: il confronto diretto con i Mondiali non spaventa il reality

Il risultato è stato un dato complessivo di ascolti molto solido per tutta l'offerta televisiva, con le due reti ammiraglie che hanno superato la soglia dei tre milioni di spettatori complessivi. Un segnale chiaro: quando la proposta è forte, il pubblico estivo risponde.

Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha debuttato con numeri molto positivi: 3.569.000 spettatori e il 27,6% di share. Un risultato che conferma la solidità del format e che si allinea alla precedente edizione, partita da 3.452.000 spettatori. Le dinamiche tra le coppie sono già entrate nel vivo: tra queste spiccano Sara Palombieri e Gabriele Govoni, protagonisti di uno dei percorsi più turbolenti dell'esordio.

Su Rai 1 la serata è stata occupata da una partita dei Mondiali di calcio, con la sfida Canada-Svizzera (fase a gironi). Nonostante il contesto non particolarmente decisivo dal punto di vista sportivo, il match ha contribuito a rendere la serata altamente competitiva sul fronte auditel: la partita, vinta dagli elvetici, è stata seguita da 3.671.000 con il 22% di share.

Gli altri ascolti della serata

Rai 3 - Chi l'ha visto? : 1.228.000 spettatori (8,7%)

: 1.228.000 spettatori (8,7%) Rai 2 - Mother's Instinct : 704.000 spettatori (4,4%)

: 704.000 spettatori (4,4%) Rete 4 - Zona Bianca : 548.000 spettatori (4,6%)

: 548.000 spettatori (4,6%) Italia 1 - Big Game - Caccia al presidente : 845.000 spettatori (5,2%)

: 845.000 spettatori (5,2%) La7 - Lezioni di mafia (Nicola Gratteri) : 400.000 spettatori (2,5%)

: 400.000 spettatori (2,5%) Nove - Ex - Amici come prima : 308.000 spettatori (2,1%)

: 308.000 spettatori (2,1%) TV8 - 2012: 243.000 spettatori (1,8%)

Il dato più interessante non è solo il successo di Temptation Island, ma il contesto generale: una prima serata molto competitiva, con tutte le reti in campo e un'offerta ampia capace di intercettare pubblici diversi. In un periodo estivo tradizionalmente più debole per la TV generalista, il ritorno di grandi eventi e format consolidati dimostra che il pubblico resta attivo quando la programmazione è forte e diversificata.