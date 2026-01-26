Sabrina Ferilli torna a Sanremo nel 2026 "a testa alta": in che ruolo la vedremo all'Ariston

Al debutto di Sanremo 2026 manca ancora un mese circa e i preparativi fervono più che mai. Se Carlo Conti ha fino a qui rivelato pochissimo, oggi ci pensa Santo Pirrotta a dare un'anticipazione assai ghiotta: Sabrina Ferilli salirà ancora una volta sul palco dell'Ariston, ma stavolata come ospite.

Sabrina Ferilli a Sanremo nella serata delle cover

Amadeus e Sabrina Ferilli sul palco di Sanremo 2022

Chiusa da neppure una settimana l'esperienza con la fiction A testa alta, in onda su Canale 5 per tre serate (e sempre disponibile in streaming su Mediaset Infinity) con dati Auditel a dir poco trionfali, per l'attrice romana è tempo di guardare al futuro.

Non soltanto il prossimo progetto seriale su cui sarebbe già al lavoro dopo aver parlato di revenge porn nei panni della preside Virginia Terzi: stando a quanto trapela dalle pagine di Vanity Fair, la Ferilli sarà una degli ospiti della kermesse nella serata dei duetti e delle cover, venerdi 27 febbraio.

Non è dato al momento sapere quale artista affiancherà sul palco, ma il suo sarà certamente un ritorno gradito a distanza di 4 anni.

Sabrina Ferilli era infatti stata tra le co-conduttrici di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus (ricordate il giallo dell'insulto a microfono aperto dietro le quinte ?), anche se la sua partecipazione più famosa alla kermesse canora resta quella del 1996, esattamente 30 anni fa, "valletta", come allora si chiamavano, con la top argentina Valeria Mazza al fianco di Pippo Baudo.

Dal mondo della fiction arriva a Sanremo anche Luca Argentero

Luca Argentero nella terza stagione di Doc. La quarta arriverà in TV nell'autunno 2026

Pirrotta ha regalato anche un altro gossip legato al prossimo Festival: tra gli ospiti attesi nella "settimana santa" della TV (dal 24 al 28 febbraio su Rai 1, in ritardo rispetto al solito per via delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina) ci sarà anche Luca Argentero.

E anche in questo caso la memoria ci riporta a quel Sanremo del 2022: il "doc" più famoso della TV italiana era stato già annunciato tra gli ospiti dell'edizione ma un lutto familiare improvviso (la morte del suocero) l'aveva spinto a disdire all'ultimo minuto.

Nel 2026 invece, a quanto pare, a 11 anni di distanza dalla sua ultima volta sul palco dell'Ariston, Argentero ci sarà e con un ruolo molto particolare: ambasciatore della fiction italiana nel mondo, dopo l'enorme successo che ha avuto ovunque la sua Doc - Nelle tue mani.