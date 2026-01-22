A testa alta 2 non si farà, ma Sabrina Ferilli tornerà presto in TV

Mai dire mai, perchè con i numeri che ha fatto fin qui A testa alta, Mediaset potrebbe commissionare nuovi episodi basati su casi completamente nuovi, ma la stagione 2 della fiction con Sabrina Ferilli non dovrebbe vedere la luce.

A confermarlo a Fanpage.it è stato Mizio Curcio, lo sceneggiatore della serie che ha tenuto incollato per tre serata il pubblico di Canale 5 (nel momento in cui scriviamo non sono ancora stati diffusi i dati Auditel dell'ultima puntata). Una buona notizia però c'è per i tanti fan dell'attrice romana: la preside Virginia Terzi non tornerà ma Sabrina Ferilli sì.

Perchè A testa alta 2 non si farà?

A testa alta. La famiglia di Virginia nella fiction

La domanda suonerà retorica per chiunque abbia seguito il finale, andato in onda ieri sera su Canale 5 (e disponibile dalla mezzanotte anche in streaming su Mediaset Infinity): la puntata ha infatti risposto a tutte le domande aperte dalla storia.

Come dichiarato da Curcio: "A testa alta è una storia autoconclusiva".

La fiction - che è ispirata alla storia di Tiziana Cantone - è stata da subito presentata come una miniserie (in tre puntate) ed è quindi giusto che tale rimanga. E in effetti, dopo aver svelato l'identità dei colpevoli, dopo aver fatto ritrovare a Virginia il figlio Rocco misteriosamente scomparso, dopo aver anche coronato, negli ultimi minuti, uno dei sogni professionali della preside Terzi, cosa potrebbe mai mostrare ancora un secondo ciclo di episodi?

Non sarà più Virginia Terzi ma ecco dove rivedremo Sabrina Ferilli

A testa alta. Sabrina Ferilli è la preside Virginia Terzi nella fiction mediaset

A meno di sorprese, dunque, quella di ieri è stata l'ultima occasione per sbirciare nelle vite dei protagonisti di A testa alta, ma non è certo finita qui per Sabrina Ferilli. L'attrice romana infatti sta già preparando il suo ritorno all fiction con la stessa squadra che l'ha seguita in A testa alta.

Come rivelato da Mizio Curcio: "Siamo al lavoro su una nuova avventura. A Sabrina Ferilli piace essere portatrice di temi sociali. Stiamo sviluppando insieme il soggetto di una nuova serie che sarà all'altezza di A testa alta. Sono iniziati i primi brainstorming, c'è già stata una prima riunione. In questo momento, quindi, stiamo lavorando su un nuovo progetto".

Una produzione ancora in embrione, dunque, di cui conosciamo per ora un solo dettaglio: "Sì, affronteremo un nuovo tema sociale".

Cosa è successo nell'ultima puntata di A testa alta? La spiegazione del finale

A testa alta. Sabrina Ferilli e Raniero Monaco di Lapio in una scena della fiction

Inutile quanto doveroso specificare, per tutti coloro che non hanno ancora avuto modo di recuperare la puntata che chiude A testa alta, che da qui in poi ci saranno grossi spoiler . Il terzo appuntamento con la fiction svela infatti chi c'era dietro a tutte le sciagure piovute all'improvviso sulla testa di Virginia Terzi.

Cosa succede dunque nel gran finale? Che Alex invita Rocco a una festa per farlo cadere in una trappola. Nonostante lo stordimento, Rocco riesce a scappare, ma poco dopo scompare. Nina intanto confessa alla vicepreside Giulia di aver mentito sullo schiaffo ad Alex Morrone e le racconta delle minacce del ragazzo. Marco ritrova Rocco nel bosco e il ragazzo torna a casa.

Giulia consegna a una giornalista una chiavetta con un deepfake, un audio generato con l'intelligenza artificiale, con la voce contraffatta di Virginia.

L'ex preside intanto incontra Elena Bodoni, ma quest'ultima è convinta che non ci sia suo padre dietro alle minacce e dietro al video. Virginia parla quindi con l'imprenditore Bodoni: è stato Paolo Morrone a presentargli gli investitori stranieri. Nina chiede scusa a Virginia per la sua bugie. La ragazza va a casa di Rocco e i due si baciano.

La giornalista nel frattempo fa ascoltare a Virginia l'audio con il deepfake. Nella palestra della scuola, Virginia ha un confronto con Giulia e la vicepreside confessa. Qual è la ragione che l'ha spinta ad agire contro la Terzi? "Come faccio a essere la miglior amica di una che non mi vede? È dieci anni che sono nell'ombra, zitta e muta. Mentre tu stai lì a testa alta a fare la grande preside dell'anno. Tu lo sapevi che a me piaceva Marco, ma guarda caso è finito con te perché finisce sempre tutto a te. E io non ce la facevo più. Quando ho incontrato Paolo, ho capito che io volevo andare lontano da te". Virginia abbraccia Giulia mentre la donna scoppia in lacrime. "Io non sapevo che Paolo lo avrebbe ammazzato", dichiara Giulia.

A testa alta. La preside viene "spiata" nella fiction mediaset

Siamo ormai alle scene finali e alla risoluzione della vicenda: Virginia incontra Paolo e gli racconta che Giulia ha confessato tutto. L'x preside fa finta di chiedere una somma di denaro per lei, ma è una trappola. Paolo confessa l'omicidio di Ivan Lorusso: "Posso darti un consiglio: trova un altro lavoro e dimentica tutto. È la parola tua contro la mia e la tua non vale più niente".

Virginia incastra Paolo con le telecamere posizionate da Alex: "Tuo figlio ti ha riempito la casa di telecamere. Rilassati Paolo caro. Hai confessato in audio-video". Paolo minaccia Virginia con un coltello, ma l'intervento di Cecilia salva la donna. Paolo viene arrestato dalla polizia.

Nell'ultima scena di A testa alta - Il coraggio di una donna, vediamo Virginia incontrare Marco prima della sua partenza in Africa. Virginia inaugura poi lo spazio del progetto "A testa alta".