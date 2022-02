Sabrina Ferilli, il giallo del fuori onda a Sanremo 2022: "Pezzo di me..a"

Nell'ultima serata di Sanremo 2022 c'è stato un fuorionda di Sabrina Ferilli su cui si è interrogato soprattutto il pubblico che ha seguito il Festival sui social. L'attrice attualmente al centro del Ferilligate, forse non sapendo di avere il microfono aperto, ha detto Pezzo di me..a', un insulto di cui, al momento, non si conosce il destinatario. In mattinata è arrivata anche la spiegazione di Amadeus.

Il 72esimo Festival di Sanremo è stato un trionfo in termini di ascolti, la finale è stata vista da 13.380.000 di persone con lo share del 64.9%. La quarta co-conduttrie della kermesse canora è stata Sabrina Ferilli che ha conquistato tutti con la sua simpatia. L'attrice romana è stata al centro di una discussione degli utenti sui social ai quali non è sfuggita una sua imprecazione dietro le quinta. Nel momento in cui Amadeus ha annunciato il premio della critica, andato per inciso a Massimo Ranieri, da dietro alle quinte si è sentito la Ferilli dire "Fa il pezzo de merda con gli altri". Quando Amadeus è andato a chiamarla per averla al suo fianco nelle proclamazioni si è sentito Sabrina dire "ma nun ce sto!", e il conduttore subito dopo ha affermato "la Ferilli si sta cambiando".

Non è chiaro a chi si stesse riferendo Sabrina Ferilli, c'è da dire che nel momento in cui Amadeus ha annunciato l'ultima esibizione di Blanco e Mahmood, il conduttore ha offerto la mano a Sabrina che non ha ricambiato il gesto.

Amadeus nella conferenza stampa ha spiegato la dinamica del Ferilligate: "Con Sabrina Ferilli non c'è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre rimasta su uno sgabello, dietro le quinte, dove parlava con tutti. Sabrina è inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l'aveva con il cavo, non con una persona".