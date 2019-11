Ryan Reynolds prende in giro i baffi di Henry Cavill in Justice League

Ryan Reynolds, con un divertente video condiviso online, ha preso in giro i baffi di Henry Cavill in Justice League per celebrare l'iniziativa Movember.

Ryan Reynolds, in un divertente video realizzato in onore dell'iniziativa Movember, prende in giro i baffi di Henry Cavill che sono stati rimossi digitalmente dalle immagini di Justice League.

La star di Deadpool, nel filmato condiviso online, scherza dicendo: "Bere Aviation Gin vi fa sentire come un supereroe? Non saprei".

Ryan Reynolds, nelle immagini, beve da una tazza e quando la posa sul tavolo i suoi baffi scompaiono grazie agli effetti digitali, nonostante l'effetto non sia particolarmente privo di difetti.

L'attore canadese ha scritto online: "Onestamente, non sono nemmeno dispiaciuto".

You can't conceal the power of the Mo #Movember https://t.co/8F3Nmtn7eN — Movember USA (@Movember) 5 novembre 2019

Il filmato è chiaramente una presa in giro nei confronti del lavoro compiuto dal team al lavoro su Justice League dopo le riprese aggiuntive che hanno costretto Henry Cavill a interpretare Superman con i baffi necessari ai ciak di Mission: Impossible - Fallout. Il risultato è stato piuttosto disastroso dal punto di vista estetico e online il look di Clark Kent ha immediatamente causato molte battute ironiche e divertenti.