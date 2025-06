I Eat Poop: ecco chi è il regista del nuovo film con protagonista Ryan Reynolds

Maximum Effort ha deciso di produrre una versione cinematografica del popolare libro per bambini dal titolo I Eat Poop: A Dung Beetle Story, scritto da Mark Pett.

Il libro, pubblicato nel 2021, racconta la storia di un insetto che impara a farsi valere dopo essere stato preso in giro continuamente per le sue preferenze culinarie.

Il regista di I Eat Poop con Ryan Reynolds

Prodotto da Paramount Animation, con Benji Pasek e Justin Paul che in passato avevano già lavorato con Ryan Reynolds, I Eat Poop dovrebbe essere diretto da Josh Cooley, ormai designato per il ruolo di regista.

Una scena di Toy Story 4 diretto da Josh Cooley

In passato, Cooley ha diretto film di successo come Toy Story 4, Transformers One, partecipando anche alla lavorazione di film molto noti come Ratatouille, Up, Inside Out, Soul e parecchi altri titoli.

Di cosa parla I Eat Poop e l'ultimo progetto di Ryan Reynolds

La star di Deadpool tornerà quindi nelle sale dopo aver recitato nel 2024 in Deadpool & Wolverine, primo capitolo della saga di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe, al fianco dell'amico Hugh Jackman.

Primo piano di Ryan Reynolds in Deadpool & Wolverine

Ecco la descrizione del libro I Eat Poop dal quale è tratto il film:"Dougie ha un segreto: non è un coleottero terrestre. È uno scarabeo stercorario, e adora mangiare cacca. Dougie sa che dovrebbe esserne orgoglioso. Gli scarabei stercorari aiutano a smaltire i rifiuti e fanno altre cose straordinarie! Ma Dougie sa anche che, se qualcuno a scuola vedesse il suo pranzo, verrebbe emarginato. Un giorno, nella mensa, tutti si scandalizzano perché un compagno mangia la cacca, e Dougie deve fare una scelta. Potrà difendere il suo amico - e anche il suo vero io?".