Ryan Reynolds dà la voce al documentario della National Geographic su "gli sfigati" del regno animale

Ryan Reynolds torna in veste di narratore per Underdogs, la serie targata National Geographic che celebra gli outsider del mondo animale. Con la sua comicità e il suo sarcasmo tagliente in stile Deadpool, l'attore ci presenta alcuni degli animali più stravaganti del Pianeta.

Ryan Reynolds ha una missione: riabilitare la reputazione degli sfigati del regno animale. Con Underdogs, la docuserie National Geographic che racconta il lato più stravagante della natura, l'attore canadese indossa nuovamente i panni del narratore ironico e carismatico, pronto a mostrarci che gli emarginati evolutivi non solo hanno un posto nel grande spettacolo della vita, ma spesso ne sono i protagonisti più imprevedibili.

Una foto di Ryan Reynolds

Nel nuovo episodio, anticipato in esclusiva da ScreenRant, Reynolds ci invita a conoscere uno degli esemplari più controversi e affascinanti: un ragno "mangiatori di uomini" - o meglio, un aracnide femmina per cui il pasto romantico ha un significato decisamente letterale. "Questo è un animale che mette la sopravvivenza sopra ogni galateo", commenta Reynolds, mentre la vedova nera si muove sullo schermo con inquietante grazia. Non è solo una questione di ferocia, ma di strategie estreme per assicurarsi la discendenza.

Il vero cuore pulsante della serie sta proprio nella sua celebrazione dei "diversi": creature che non rientrano nei canoni del carino o dell'efficiente, ma che compensano con trovate geniali, tecniche di sopravvivenza disgustose e comportamenti al limite del sociopatico. Reynolds li chiama affettuosamente "i veri eroi della grande saga della vita" - ed è difficile dargli torto mentre osserviamo un insetto fare scelte da thriller psicologico pur di sfuggire ai predatori.

I prossimi due episodi, intitolati "Sexy Beasts" e "The Unusual Suspects", andranno in onda su National Geographic il 22 giugno, per poi arrivare il giorno successivo su Disney+. Titoli che già promettono un viaggio nei recessi meno glamour e più strabilianti dell'evoluzione. Underdogs non è una docuserie tradizionale, e Reynolds non è certo il naturalista convenzionale. Ma è proprio grazie a questa combinazione inusuale che ogni episodio riesce a rendere omaggio a quel 99% di specie che non finiranno mai sulle magliette dei bambini, ma che meritano tutta la nostra attenzione.