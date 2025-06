Ryan Reynolds ancora nel mondo dei videogiochi: trovato il regista di Dragon’s Lair?

James Bobin, regista de I Muppet e Muppets 2 - Ricercati della Disney è in trattative per dirigere Dragon's Lair, l'adattamento Netflix di uno dei giochi arcade più iconici dei primi anni '80, come ha confermato The Hollywood Reporter.

Ryan Reynolds è stato ingaggiato come protagonista e produttore del film, con il cui progetto che è in fase di sviluppo ormai dal 2020. A produrre ci sono anche Roy Lee, attraverso la sua Vertigo Entertainment, e Trevor Engelson di Underground. Producono anche Don Bluth, Gary Goldman e Jon Pomeroy.

Dopo averlo visto in IF - Gli amici immaginari e nel successo internazionale di Deadpool & Wolverine per i Marvel Studios, questo è il primo progetto che vedrà Reynolds tornare come attore e produttore dopo le accuse subite da Justin Baldoni nella sua causa contro la moglie Blake Lively.

Un gioco davvero leggendario che arriva direttamente dagli anni '80

Dragon's Lair, un'immagine

Dragon's Lair è stato, a un certo punto, il gioco più popolare d'America. Arrivò sulla scena nel 1983 e prometteva di rivoluzionare l'industria degli arcade grazie alle sue animazioni in stile cinematografico realizzate da Bluth, che in seguito avrebbe diretto i film d'animazione Fievel sbarca in America e Charlie - Anche i cani vanno in paradiso, e alla sua tecnologia innovativa che utilizzava il LaserDisc per far progredire la storia.

IF - Gli amici immaginari: Ryan Reynolds e Cailey Fleming in una scena

Purtroppo, la tecnologia e lo stile d'animazione non decollarono oltre un certo periodo, anche se rimane un ricordo affettuoso per una certa generazione (è stato persino citato nella serie Netflix Stranger Things, ambientata proprio negli anni '80). La trama del gioco era incentrata su un cavaliere di nome Dirk il Temerario che doveva salvare l'avvenente principessa Daphne dalle grinfie del malvagio drago noto come Singe e del mago Mordroc.

Il tono sembra adatto alla regia di Bobin, che ha saputo bilanciare commedia, marionette, musica e cuore con il reboot dei Muppet del 2011 dopo aver sfondato con la serie comica The Flight of the Conchords. Di recente, ha diretto il film d'avventura del 2019 Dora e la città perduta, quindi il fantasy per famiglie con le serie Disney La misteriosa accademia dei giovani geni e Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo.