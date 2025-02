Taylor Swift è convinta di essere stata manipolata da Blake Lively nella guerra con Justin Baldoni

Taylor Swift non sarebbe rimasta soddisfatta dal comportamento di Blake Lively, colpevole di aver fatto il suo nome nella disputa legale in corso con Justin Baldoni.

La popstar sarebbe anche dispiaciuta del fatto che l'amica attrice si sia riferita a lei come a uno dei suoi "draghi" e che non sapesse che Baldoni sarebbe stato presente nell'appartamento di Blake durante un incontro per affrontare i problemi sul set con il collega e regista di It Ends With Us.

Nel frattempo, Taylor Swift dovrebbe partecipare al prossimo e attesissimo Super Bowl, previsto per questo fine settimana, dove il suo fidanzato, Travis Kelce e i suoi Kansas City Chiefs affronteranno i Philadelphia Eagles.

Siamo noi a dire basta: Blake Lively e Justin Baldoni in una foto del film

Blake Lively contro Justin Baldoni, cosa sta succedendo?

Dopo che a dicembre l'attrice ha intentato una causa per molestie sessuali contro Baldoni, sono emerse diverse notizie che hanno illustrato come la coppia sia passata da essere co-protagonista di un film di successo a essere coinvolta in una battaglia legale.

Una delle indiscrezioni ha rivelato che Lively e Baldoni si sono incontrati per discutere di una scena che lei aveva riscritto per It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, il film in cui hanno recitato. All'incontro erano presenti anche il marito della Lively, Ryan Reynolds, e la cantante Taylor Swift, con Baldoni che ha poi dichiarato di essersi sentito vittima di un'imboscata.

Sebbene la presenza di Swift e Reynolds sia sembrata una mossa calcolata per intimidire Baldoni, fonti vicine alla cantante hanno affermato che la popstar si sarebbe sentita manipolata e usata dalla sua amica. Un insider ha dichiarato a TMZ che la Swift non sapeva della presenza di Baldoni nell'appartamento della Lively quel giorno e che aveva partecipato solo su invito dell'attrice. Pare anche che la Swift non abbia contribuito alla discussione e sia stata semplicemente presentata al regista.

Taylor Swift: The Eras Tour - Taylor Swift sul palcoscenico

Taylor Swift e il riferimento a Il trono di spade

Secondo la fonte, la Swift avrebbe pensato che Blake abbia pianificato tutto per farla incontrare con Baldoni e ha inoltre rivelato che la cantante sarebbe apparsa confusa quando ha saputo che l'attrice si era riferita a lei come a uno dei suoi "draghi", e chiamava se stessa "Khaleesi", in riferimento alla serie fantasy.

Il commento sui "draghi" è apparso in uno scambio di messaggi tra Lively e Baldoni, inviato dopo il loro incontro. L'intera situazione avrebbe causato tensioni tra le due, nonostante la Swift sia la madrina di uno dei figli della Lively.

Tuttavia, secondo un'altra fonte, le due avrebbero risolto i loro problemi dopo che Lively si sarebbe scusata per il suddetto commento. Dopo che Baldoni ha rivelato di essersi sentito messo sotto pressione da Swift e Reynolds durante l'incontro con Lively, una fonte vicina alla cantante ha dichiarato al Daily Mail che la popstar sarebbe rimasta "confusa" dalla situazione.