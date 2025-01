Deadpool & Wolverine: Justin Baldoni vuole da Disney tutta la documentazione su Nicepool contro Blake Lively

Il raggio d'azione della battaglia legale tra Blake Lively e Justin Baldoni sta continuando ad allargarsi, con il presidente della Marvel Kevin Feige, l'amministratore delegato della Disney Bob Iger e il regista Tim Miller che sono diventati gli ultimi personaggi del settore coinvolti nel contenzioso.

Il 7 gennaio scorso, l'avvocato di Baldoni, Bryan Freedman, ha inviato una lettera di sospensione del contenzioso a Feige e Iger in relazione alle "richieste di risarcimento anticipate" del suo cliente nei confronti di Ryan Reynolds, Lively e altre parti non nominate.

Variety ha visionato una copia della lettera, che invita lo studio a conservare tutti i documenti e i dati rilevanti relativi a Baldoni.

Deadpool & Wolverine: un primo piano di Nicepool

Cosa c'entra il film dei Marvel Studios con Baldoni?

La mossa potrebbe sorprendere visto che It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, il film al centro dello scontro tra Lively e Baldoni, è stato distribuito dalla Sony e non ha nulla a che fare con la Disney.

Tuttavia, l'avvocato di Baldoni ritiene che Ryan Reynolds, marito della Lively, abbia palesemente preso in giro Baldoni in una sequenza di Deadpool & Wolverine della Marvel, distribuito dalla Disney a luglio. La sequenza vede Reynolds interpretare Nicepool, una versione alternativa e scialba dell'eroe omonimo Deadpool, che pronuncia frasi come "In nome di Dio, dov'è il coordinatore dell'intimità?" e si complimenta con Ladypool per essere "tornata in forma" dopo il parto.

La Lively, che ha fatto un cameo nel film nei panni di Ladypool, ha recentemente accusato Baldoni di averla molestata sessualmente e di aver fatto del fat-shaming sul suo corpo post-parto proprio sul set di It Ends With Us. Quando Deadpool fa notare la misoginia di Nicepool nella scena, quest'ultimo risponde: "Va bene, mi identifico come femminista". Durante lo sviluppo, la produzione e il marketing di "It Ends With Us", un film drammatico sulla violenza domestica, Baldoni ha spesso rivendicato le sue credenziali di femminista e alleato delle donne.

La lettera di sospensione del contenzioso chiede a Marvel e Disney di conservare "tutti i documenti relativi allo sviluppo del personaggio di Nicepool" e "le comunicazioni relative allo sviluppo, alla scrittura e alle riprese di trame e scene con Nicepool". Questa chiede anche che lo studio conservi "tutti i documenti relativi o che riflettono un tentativo deliberato di prendere in giro, molestare, ridicolizzare o intimidire Baldoni attraverso il personaggio di Nicepool". Vedremo come proseguirà la vicenda...