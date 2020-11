Ryan Reynolds ha realizzato 400 messaggi video per i membri della troupe di Red Notice

Ryan Reynolds ha deciso di inviare quasi 400 video in cui ringrazia i membri del cast e della troupe di Red Notice che hanno dovuto adeguarsi alle linee guida richieste durante la pandemia.

La star canadese aveva scritto su Instagram: "Abbiamo iniziato questo film 10 mesi fa. Ci siamo fermati a marzo senza alcuna idea su quando o se saremmo tornati sul set".

Netflix ha però trovato il modo per concludere il lavoro previsto in totale sicureazza e Ryan Reynolds aveva sottolineato parlando della fine del lavoro sul set di Red Notice: "300 anime hanno vissuto sequestrate in una "bolla" per renderlo possibile. Sono andati al lavoro ogni giorno nelle circostanze più intense. Quel sacrificio non è soltanto loro, ma appartiene anche alle loro famiglie, ai loro amici e alle persone amate che non hanno visto per mesi. Non tutti gli eroi indossano dei mantelli. Alcuni indossano delle maschere. E dei visori. E gli infilano un tampone su per il naso ogni giorno".

L'attore ha inoltre voluto ringraziare tutte le persone coinvolte nella produzione del lungometraggio registrando quasi 400 video destinati ai membri della troupe, alle loro famiglie e a chi amano. Reynolds ha confermato il gesto e ha aggiunto che ha girato dei video anche per i loro cani se non avevano altri membri della famiglia: "Il morale era così basso perché tutti erano in lockdown. Non potevano andare da nessuna parte se non al lavoro o in hotel. In alcuni casi le loro famiglie si trovavano a casa, a poca distanza da loro, e non riesco a immaginare cosa potevano provare".

Ryan ha ammesso che girare i ringraziamenti è stato difficile ma "ogni secondo ne valeva la pena". Reynolds ha inoltre donato a tutti una bottiglia di Aviation Gin accompagnata da un messaggio personalizzato: "Si tratta di un gruppo fantastico di persone, quello che hanno fatto è stato così difficile".