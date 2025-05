Ryan Gosling e Michelle Williams hanno vissuto insieme per le riprese di Blue Valentine: "È stato orribile"

Michelle Williams ha recentemente dichiarato che vivere gli eventi di Blue Valentine nel momento in cui si trovava lontana dal set non è stato affatto facile né divertente.

Durante una recente apparizione al podcast "Armchair Expert", Williams ha raccontato che durante una pausa nella produzione di Blue Valentine, che segue l'attrice e Ryan Gosling nei panni di una coppia sposata con una relazione in crisi, lei e il collega hanno vissuto davvero insieme e si sono esercitati per la seconda parte del film, quella in cui arriva inevitabile la rottura tra i due.

"Abbiamo fatto una pausa dalle riprese dopo aver girato la prima parte, quando sono giovani e innamorati e tutto va molto bene tra loro", ha raccontato Williams. "Poi ci siamo presi una pausa di due settimane e abbiamo vissuto insieme".

I dettagli della convivenza tra Michelle Williams e Ryan Gosling

L'attrice ha spiegato meglio: "Facevamo queste improvvisazioni durante il giorno, onestamente, per trovare il modo di infastidirci a vicenda e di distruggere questa cosa che avevamo creato".

Williams ha quindi sostenuto che si trattava di una "situazione professionale" e che era più simile a un "orario d'ufficio", con riunioni "dalle nove alle cinque" ogni giorno. Sebbene non fosse originariamente previsto dal programma di produzione, è stato suggerito che le star si prendessero una pausa e andassero a vivere insieme dopo che avevano faticato a girare le scene in cui i loro personaggi litigavano.

"Avevamo difficoltà a lasciar andare ciò che amavamo", ha ricordato l'attrice. "Derek [Cianfrance] diceva: 'Dobbiamo rovinare tutto, bruciare tutto'. E abbiamo fatto una cerimonia in cui bruciavamo la foto del nostro matrimonio". Williams ha spiegato quindi che Cianfrance avrebbe prima fornito a lei e a Gosling degli scenari, e poi i due si sarebbero allontanati per risolverli. Ha poi descritto l'esperienza come "orribile", aggiungendo che era del tutto contrario al suo istinto far sì che Gosling la odiasse.

Cosa racconta Blue Valentine e in che modo è stato filmato

Blue Valentine è un film drammatico e romantico, ambientato nell'arco di diversi decenni, che traccia il percorso di una coppia sposata. Dal loro primo incontro alla causa di divorzio, la pellicola analizza con attenzione il viaggio romantico di una coppia e il momento in cui l'idillio a un certo punto si è spezzato.

In Blue Valentine è presente una chiara dualità. Il pubblico vede Dean e Cindy incontrarsi con eccitata innocenza e li osserva innamorarsi in momenti eterei e piacevoli. In seguito, la loro storia d'amore è stata schiacciata dal peso del tempo e gli spettatori osservano il loro apparente risentimento e disgusto reciproco. È stato rivelato che l'intreccio romantico iniziale dei personaggi è stato filmato in Super 16 mm, mentre gli eventi che portano al divorzio sono stati girati con una telecamera digitale Red One. Il risultato aggiunge un elemento visivo al cambiamento di umore e fa sembrare che il passato fosse davvero un mondo completamente diverso.