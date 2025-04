Michelle Williams critica la sconfitta agli Oscar del film I segreti di Brokeback Mountain

Michelle Williams, durante un'apparizione al talk show Watch What Happens Live condotto da Andy Cohen, non ha esitato a criticare la vittoria agli Oscar ottenuta dal film Crash.

In quell'annata, infatti, per i premi assegnati dall'Academy era in corsa anche I segreti di Brokeback Mountain, di cui era una protagonista.

L'importanza del film

L'attrice Michelle Williams aveva inoltre ottenuto una prestigiosa nomination per la parte di Alma, la moglie del cowboy interpretato da Heath Ledger.

Cohen ha spiegato alla star quanto sia stato importante per lui e altri uomini gay il film I segreti di Brokeback Mountain, chiedendole poi se fosse stata consapevole, durante le riprese, dell'impatto che la storia avrebbe avuto sulle persone.

Michelle ha quindi dichiarato: "Sì, perché le persone erano così aperte nel parlarne. Mi ricordo durante le attività stampa che non si aveva di solito un'opportunità di vedere molti uomini adulti piangere e quello è stato il momento in cui penso tutti abbiano capito che sarebbe stato speciale".

L'edizione 2006 degli Oscar, tuttavia, è stata segnata dalla vittoria di Crash - Contatto fisico come Miglior Film. Williams ha così risposto ironica sottolineando che i due progetti avevano avuto un impatto davvero diverso: "Voglio dire, che cosa era Crash?".

Cohen ha colto l'occasione per ribadire: "Chi parla di Crash attualmente? Posso percepire il silenzio del pubblico. Sì, è stato davvero sconvolgente quando accaduto".

Una vittoria controversa

Parlando della sconfitta subita nella serata degli Oscar, recentemente anche il regista Ang Lee aveva ammesso che non si aspettava realmente la vittoria del lungometraggio di Paul Haggis. Il filmmaker ha ricordato: "Ho ricevuto il mio premio, che era il penultimo in scaletta, prima di quello più importante, e mentre scendevo dal palco mi chiamarono e mi dissero: 'Resta qui'. Questo è il tuo segno. Tutti pensano che vincerai, quindi rimani in quel punto. Proprio accanto al palco c'era il sipario. Poi è arrivato il momento del premio per il miglior film. 'Resta qui, resta qui'. Ho visto Jack Nicholson, ha aperto la busta e pensavo: 'Oh mio Dio, oh mio Dio'. Ci sono voluti 10 secondi prima che lo annunciasse, e poi ha detto: 'Crash'".