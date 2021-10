Rust, l'assistente alla regia ammette: "Avrei dovuto controllare meglio la pistola"

L'assistente alla regia di Rust, David Halls, dopo la tragedia avvenuta sul set ha ammesso che avrebbe dovuto controllare la pistola data ad Alec Baldwin più a fondo prima di farla utilizzare dalla star.

David Halls è colui che ha consegnato la pistola ad Alec Baldwin, prima che accadesse la tragedia che ha tolto la vita a Halyna Hutchins, direttrice della fotografia, sul set di Rust. L'assistente alla regia, infatti, ha preso la pistola dopo che Hannah Gutierrez-Reed, l'addetta alle armi, l'aveva controllata. Lui stesso ha ammesso di essere stato troppo frettoloso e di non aver verificato a fondo, secondo un mandato di perquisizione ottenuto dalla CNN.

Nicolas Cage voleva far licenziare l'addetta alle armi di Rust due mesi prima della morte di Halyna Hutchins

Sul documento è infatti riportata la dichiarazione dell'assistente alla regia, che ammette di non aver controllato in modo approfondito l'arma del delitto, prima di consegnarla al protagonista e produttore di Rust. Inoltre, pare che quando il cast si è fermato per il pranzo, fuori dal set, le armi da fuoco sono state messe all'interno di una cassaforte su un camion al quale solo poche persone avevano accesso.

Il giallo, quindi, si infittisce con questa dichiarazione del direttore di scena David Halls, indagato insieme all'addetta alle armi Hannah Gutierrez-Reed per l'omicidio di Halyna Hutchins.