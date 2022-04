Russian Doll 2: nel trailer Natasha Lyonne viaggia nel tempo

Nuovi guai per Natasha Lyonne che torna a viaggiare nel tempo nel trailer della seconda stagione di Russian Doll, in arrivo su Netflix dal 20 aprile.

"Le cose inspiegabili che accadono sono il mio intero modus operandi", afferma Nadia Vulvokov (Natasha Lyonne) nel trailer di Russian Doll 2, amatissima serie Netflix che farà ritorno sulla piattaforma streaming il 20 aprile.

Anche se Nadia non è turbata da un loop temporale in stile Ricomincio da capo e da infinite morti questa volta, l'universo ha ancora trovato il modo di prendersi gioco di lei: sta viaggiando nel tempo tramite un misterioso treno della metropolitana. Nel trailer si fa cenno a un affare in sospeso che deve essere concluso e a un'oscura storia familiare in cui Nadia finirà per trascinare i suoi amici.

Nel cast di Russian Doll ritroveremo anche Charlie Bennett, Annie Murphy, Sharlto Copley e Greta Lee.

Nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly, la protagonista dello show Natasha Lyonne ha dichiarato a proposito della seconda stagione:

"Sarà una corsa selvaggia profonda e fuori dagli schemi! La gioia deriva dal fatto che questo progetto debba essere guardato con uno sguardo ingenuo sulla narrazione".

La prima stagione di Russian Doll ha concentrato la sua attenzione sul concetto del time-loop; la seconda stagione, invece, proverà a concentrarsi maggiormente sui personaggi in modo tale che la narrazione possa riuscire ad assorbire completamente gli spettatori.