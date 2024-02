Robin Hood, Russell Crowe: 'Dieci anni dopo ho scoperto che sul set mi ero rotto le gambe'

Russell Crowe ha raccontato di essersi rotto le gambe sul set di Robin Hood nel 2010 e di averlo scoperto solo 10 anni dopo. In un'intervista per la promozione di Land of Bad, Crowe ha ricordato l'incidente, dicendo a People: "Sono saltato da una saracinesca del castello su un terreno irregolare e duro come la roccia. Avremmo dovuto preparare il terreno e interrare un cuscinetto, ma avevamo fretta di finire le riprese prima che la luce svanisse".

"Con centinaia di comparse intorno, frecce che volavano e pentole che incendiavano il castello, non c'era modo di tirarsi indietro. Mentre saltavo, ricordo di aver pensato: 'Questo farà male'", ha continuato l'attore. Sembra che Crowe sia atterrato prima sui talloni sul terreno sconnesso, sentendo "come una scossa elettrica che mi attraversava il corpo".

"Stavamo girando un film importante, e in quei casi si fatica di più, ma l'ultimo mese sul set è stato molto difficile. Ci sono state alcune settimane in cui anche camminare era una sfida ma non ha mai parlato dell'infortunio con la produzione e non ha mai preso un giorno di ferie per questo motivo, ho continuato a lavorare", ha rivelato l'attore de Il gladiatore.

La scoperta dieci anni dopo

Dieci anni dopo l'incidente, Crowe ha iniziato ad avere dolori e, dopo essere andato dal medico e aver fatto delle radiografie, il medico gli ha chiesto quando si fosse rotto le gambe dopo aver notato "resti di fratture in entrambe le tibie". "A quanto pare, ho finito quel film con due gambe rotte. Tutto per l'arte. Niente gesso, niente stecche, niente antidolorifici, ho continuato a lavorare e col tempo sono guarite da sole", ha concluso la star.

Dopo aver terminato le riprese di Robin Hood, Crowe si è preso un periodo di pausa ed è tornato al cinema solo nel 2013 con L'uomo d'acciaio. L'attore ha dichiarato che "tra il periodo di pausa e l'allenamento per L'uomo d'acciaio, le cose si sono sistemate da sole".

Russell Crowe sarà protagonista del thriller australiano Sleeping Dogs e affianca Liam Hemsworth nel thriller Land of Bad.