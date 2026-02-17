Russell Crowe spiega il flop di Robin Hood: "Prova a tagliare 17 minuti dal tuo film preferito"

Il divo australiano ha spiegato candidamente cosa è andato storto con la rilettura di Ridley Scott del mito del fuorilegge inglese.

Qualcosa non ha funzionato nel Robin Hood di Ridley Scott. Il film realizzato dal cineasta inglese nel 2010 non ha entusiasmato né la critica né il grande pubblico. A sedici anni di distanza la star Russell Crowe ha svelato il motivo alla base del flop.

Dopo il successo stellare de Il gladiatore, Scott e Crowe hanno provato a bissare sfruttando la loro alchimia per riportare sullo schermo le gesta del popolare fuorilegge inglese nel tentativo di dar vita a un'altra avventura epica. Tentativo parzialmente fallito, a giudicare dai risultati.

Russell Crowe e Cate Blanchett in una scena di Robin Hood (2010)

Che cosa è andato storto in Robin Hood secondo Russell Crowe?

Russell Crowe ha espresso la sua opinione in risposta a un commento di Cinema Tweets sul mancato successo di Robin Hood.

"Il director's cut è il film che tutti noi pensavamo di diffondere. Però, 17 minuti sono stati tagliati per l'uscita in sala. Un minuto è un tempo lunghissimo sullo schermo. Immagina uno qualsiasi dei tuoi film preferiti a cui siano stati rimossi 17 minuti del tessuto connettivo più emotivo... guarda il director's cut".

In una successiva risposta a un altro utente, il divo ha confermato che un aspetto del film di Ridley Scott - l'idea che il nome Robin Hood venga tramandato di generazione in generazione come titolo - è stata in realtà una sua idea. Inoltre ha spiegato che il film è stato concepito come una storia delle origini "da raccontare in tre parti", il che suggerisce che lui e Scott avessero pianificato più sequel.

"Questa era l'idea iniziale" ha scritto. "Una storia delle origini da raccontare in tre parti. Quando ho iniziato ad approfondire Robin Hood, ho trovato la storia e le sue radici profondamente interessanti. La storia di Robin è durata centinaia di anni, come ha fatto? È stata una mia idea mostrare come Robin Hood in realtà fosse un titolo tramandato, non un singolo uomo."

Russell Crowe e Ridley Scott sul set di Robin Hood

Come vedere il Director's Cut di Robin Hood?

Uscito nel 2010, Robin Hood ha incassato "solo" 321 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 200 milioni. Il film segna anche l'ultima collaborazione di Crowe con Ridley Scott dopo l'Oscar per Il gladiatore (2000), Una buona annata (2006), American Gangster (2007) e Nessuna verità (2008).

Il divo non ha fatto ritorno nel sequel de Il gladiatore, considerato anche che il suo personaggio muore alla fine del primo film, criticando pesantemente le scelte creative di Ridley Scott per Il Gladiatore 2.

Per chi volesse godere della visione del Director's Cut di Robin Hood, è disponibile per l'acquisto in formato digitale presso i principali rivenditori, tra cui Apple TV e Amazon, ed è incluso anche nelle edizioni fisiche in commercio. Con una durata di 156 minuti, la versione non tagliata presenta scene di battaglia più estese e un maggiore sviluppo del personaggio di Marion (Cate Blanchett).