Robin Hood con Russell Crowe su Prime Video: i fan denunciano la censura della prima scena "antigovernativa"

La mancanza di una scritta 'eversiva' in apertura del film non è passata inosservata agli abbonati di Prime Video che si sono lamentati sui social media.

Prime Video avrebbe apparentemente censurato le scene iniziali di Robin Hood del 2010, diretto da Ridley Scott e interpretato dalla star Russell Crowe.

Come notato dall'utente TikTok @theshannonduke0, il cui video è stato successivamente condiviso praticamente su tutti i social media, la versione di Robin Hood disponibile per lo streaming su Prime Video ha la sigla iniziale completamente tagliata. Normalmente, il film avrebbe dovuto contenere le parole "In tempi di tirannia e ingiustizia, quando la legge opprime il popolo, il fuorilegge prende il suo posto nella storia", nelle scene iniziali, eppure la versione di Prime Video mostra solo un pezzo di pergamena ingiallito.

Questo video ha rapidamente dato origine a teorie secondo cui il fondatore di Amazon Jeff Bezos avrebbe ordinato la rimozione delle parti incriminate nel tentativo di compiacere l'attuale amministrazione della Casa Bianca. Altri hanno sottolineato che è più probabile che la piattaforma di streaming mostri semplicemente la versione internazionale del film. Invece di mostrare la scritta iniziale, le versioni internazionali di Robin Hood presenterebbero solo il rotolo vuoto in modo che le traduzioni locali possano essere sovrapposte all'occorrenza.

Robin Hood eversivo e pericoloso?

Russell Crowe sul set di Robin Hood con Cate Blanchett e il regista Ridley Scott

Diretto da Ridley Scott da una sceneggiatura di Brian Helgeland, Robin Hood vede Russell Crowe nei panni del leggendario arciere, noto anche come Robin Longstride. Il film vanta un cast corale di tutto rispetto, tra cui Cate Blanchett nei panni di Marion Loxley, William Hurt in quelli di Guglielmo il Maresciallo, Mark Addy in quelli di Frate Tuck e Oscar Isaac in quelli del Principe Giovanni. Robin Hood ha riscosso un discreto successo al botteghino, incassando oltre 321 milioni di dollari globali, sebbene il budget di circa 237 milioni di dollari abbia reso questa cifra meno sorprendente di quanto sarebbe stata altrimenti.

E mentre i fan gridano alla censura, un'altra versione di Robin Hood è attualmente in preparazione. Hugh Jackman appare baffuto e irriconoscibile in un video dal set di The Death of Robin Hood, nuovo focus sul popolare eroe inglese targato A24 scritto e diretto dal regista di Pig Michael Sarnoski. In aggiunta a Hugh Jackman, il cast di altissimo livello include include Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett e Noah Jupe.

"Il thriller viscerale parla di Robin Hood alle prese con il suo passato dopo una vita di crimini e omicidi", si legge nella descrizione della sinossi diffusa dall'Hollywood Reporter. "Nelle mani di una donna misteriosa, gli viene offerta una possibilità di salvezza".