Russell Crowe: 'La director's cut di Robin Hood è molto meglio del film originale'

È interessante guardare alla carriera di Russell Crowe. Ha girato una grande serie di film per 12 anni, dal 1997 al 2009, con interpretazioni memorabili in L.A. Confidential, The Insider, Il gladiatore, A Beautiful Mind, Master & Commander, Cinderella Man e American Gangster. Da quel momento in poi tutto è andato in tilt.

Il declino è iniziato con il pessimo epico Robin Hood di Ridley Scott. Le recensioni non furono buone, né i punteggi del pubblico e, nonostante avesse guadagnato 321 milioni di dollari in tutto il mondo, Crowe finì per uscire dai ranghi degli attori di serie A di Hollywood. Un vero peccato, considerando che Crowe si era persino rotto entrambe le gambe durante le riprese di quel film.

Abbiamo dato per scontato Robin Hood in tutti questi anni? Come per la maggior parte dei film di Scott, esiste una director's cut e Crowe ne ha parlato di recente su X, supportando il regista quasi 14 anni dopo la prima di Cannes.

Nel post, Crowe afferma che la director's cut di Scott di Robin Hood è la versione migliore del film perché aggiunge una profondità necessaria alla storia. "Cosa mi piace davvero: La director's cut di Robin Hood. Quella versione è più lunga di circa 17 minuti rispetto a quella uscita nelle sale, ma sono 17 minuti fondamentali. Conferisce all'intero film un ulteriore livello di chiarezza, umorismo e profondità emotiva", ha scritto l'attore sulla piattaforma social.

Russell Crowe e Cate Blanchett insieme al regista Ridley Scott sul set del film Robin Hood

Robin Hood

Uscito nel 2010, Robin Hood ha segnato la quinta collaborazione tra Crowe e Scott. Si trattava di una rappresentazione più cupa e grintosa dell'iconica figura. Il cast era ricco di star e comprendeva Crowe, Cate Blanchett, Oscar Isaac, William Hurt, Léa Seydoux, Max von Sydow e Mark Strong. Durante la sua tumultuosa produzione, il budget di Robin Hood è salito a 237 milioni di dollari. La Universal ci ha perso sicuramente un sacco di soldi.

Crowe reciterà al fianco di Rami Malek e Michael Shannon in un dramma storico sul processo di Norimberga, e ha recentemente affiancato Liam Hemsworth nell'action thriller Land of Bad.