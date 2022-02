Rupert Grint nel cast di Knock at the Cabin, nuovo film di M. Night Shyamalan

L'attore Rupert Grint è entrato a far parte del cast di Knock at the Cabin, il nuovo film diretto da M. Night Shyamalan.

Rupert Grint è entrato a far parte del cast del nuovo film Knock at the Cabin, progetto che gli permetterà di collaborare nuovamente con M. Night Shyamalan dopo il successo della serie Servant.

Il regista sarà autore, regista e produttore per Universal Pictures.

La trama di Knock at the Cabin, che avrà come star Dave Bautista, è ancora avvolta dal mistero e non è quindi possibile sapere che ruolo è stato affidato a Rupert Grint e a Nikki Amuka-Bird, la new entry insieme all'ex star di Harry Potter nel cast del progetto.

Il film arriverà nei cinema americani il 3 febbraio 2023.

Shyamalan ha recentemente diretto Old, che ha superato quota 90 milioni di dollari ai box office e aveva nel suo cast proprio Amuka-Bird.

Il filmmaker ha collaborato con Grint in occasione di Servant, show targato Apple TV+ che è arrivato a quota tre stagioni e che ha regalato all'attore il premio Hollywood Critics Award nel 2021 nella categoria come Miglior Attore Non Protagonista.

L'attore tornerà nella quarta stagione e sarà prossimamente tra i protagonisti della serie antologica Cabinet of Curiosities, prodotta per Netflix.