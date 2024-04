Trap, ecco il colpo di scena di Shyamalan: la descrizione delle scene mostrate al CinemaCon

Le prime scene di Trap, il nuovo film di M. Night Shyamalan, sono state presentate al CinemaCon alla presenza del regista e, Shyamalan twist!, hanno già anticipato un grande colpo di scena.

Dopo l'uscita di Old e Bussano alla porta, il regista si appresta a tornare al genere thriller con Trap, che vede Josh Hartnett nel ruolo di protagonista. Il film dovrebbe seguire un padre e una figlia che partecipano a un concerto pop per poi scoprire di essersi inavvertitamente trovati nel bel mezzo di un evento sinistro. Ovviamente, non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Oppenheimer: Josh Hartnett in una foto

La descrizione del filmato del CinemaCon

Quando mancano ancora alcuni mesi alla data di uscita, la Warner Bros. ha proiettato le prime scene del film al CinemaCon. Il filmato inizia con il personaggio di Hartnett e sua figlia che assistono a un concerto di Lady Raven, prima di andare alla toilette. Notando una massiccia presenza della polizia, il protagonista scopre da un collega che il concerto è in realtà una trappola per catturare un serial killer. Il grande colpo di scena è che è proprio Hartnett il serial killer e dal suo telefono ci viene rivelato che tiene in ostaggio una vittima. La clip termina con una risata maniacale di Hartnett.

M. Night Shyamalan, per Josh Hartnett il suo nuovo film Trap è "bizzarro, oscuro e selvaggio"

Shyamalan twist!

Shyamalan opera spesso nel genere thriller e la maggior parte dei suoi film ha questo elemento in comune: c'è sempre un colpo di scena. Le scene di Trap suggeriscono che il film in uscita continuerà a seguire questa tendenza, anche se è curioso che il filmato sembri svelare il grande colpo di scena (che probabilmente non sarà la più grande rivelazione del film). Mentre le sinossi della trama suggeriva già che Hartnett sarebbe stato il protagonista del film, è una scelta interessante quella di rendere il personaggio principale un serial killer.

Il fatto che questo colpo di scena sia stato svelato potrebbe suggerire che Trap avrà un altro grande Shyamalan twist più avanti. Resta da vedere quale sarà questo colpo di scena. Nel cast figurano anche Vanessa Smythe e Saleka Shyamalan.

Trap ha una data d'uscita fissata al 2 agosto 2024.