Running Man: Paramount fissa la data di uscita del remake con Glen Powell

Dopo aver conquistato quest'anno i cuori dei fan delle commedie romantiche e degli appassionati dei sicari, Glen Powell ha finalmente il suo prossimo ruolo importante per il 2025.

Powell sarà il protagonista del remake di The Running Man del regista Edgar Wright, che verrà distribuito dalla Paramount il 21 novembre 2025, come ha annunciato venerdì la società. L'attore riprenderà il ruolo interpretato da Arnold Schwarzenegger nel film d'azione del 1987, tratto dal romanzo di Stephen King. Il film si svolge in un futuro distopico in cui uno show televisivo segue dei "corridori" criminali che scappano da assassini professionisti.

Le uscite Paramount

La Paramount ha rimescolato le date di diversi altri film del 2025. Il reboot di Naked Gun, con Liam Neeson, è stato spostato dal 18 luglio al 1° agosto. Il cast comprende Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Danny Huston, Liza Koshy, Cody Rhodes, CCH Pounder e Busta Rhymes. Neeson interpreta il figlio del personaggio di Leslie Nielsen nel suo classico franchise di commedie slapstick. Il film è diretto da Akiva Schaffer con i produttori Seth MacFarlane ed Erica Huggins.

I Puffi 2: un'immagine del sequel sui piccoli folletti blu

A prendere il posto originale di Naked Gun è un musical animato de I Puffi, interpretato da Rihanna. Il titolo, diretto da Chris Miller con il co-regista Matt Landon, si sposta dal 14 febbraio 2025 al 18 luglio. Il cast vocale comprende Nick Offerman, Natasha Lyonne, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris, Nick Kroll, James Corden, Octavia Spencer, Hannah Waddingham, Sandra Oh, Alex Winter, Billie Lourd, Xolo Maridueña con Kurt Russell e John Goodman.

Infine, l'horror diretto da Dakota Fanning Vicious uscirà il 28 febbraio 2025, dopo essere stato inizialmente fissato per l'8 agosto. Kathryn Hunter, Mary McCormack, Rachel Blanchard, Devyn Nekoda, Klea Scott ed Emily Mitchell completano il cast. La regia è di Bryan Bertino.

Anche September 5, un dramma storico sul Massacro di Monaco di Baviera del 1972, ha ricevuto una data di uscita per la stagione dei premi. Il film uscirà in versione limitata il 29 novembre e poi il 13 dicembre. Il film è interpretato da Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin e Leonie Benesch ed è stato accolto con entusiasmo dagli Oscar.