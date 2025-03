The Running Man: la prima immagine dal backstage della nuova versione di Edgar Wright

Il dietro le quinte del lungometraggio diretto dal regista di Baby Driver e Scott Pilgrim vs the World in una foto della lavorazione.

Intervistato da Empire, Edgar Wright ha parlato del suo lavoro sulla nuova versione di The Running Man, film uscito nel 1987 in Italia con il titolo L'implacabile.

Il rifacimento per il grande schermo del romanzo di Stephen King è uno dei progetti più attesi e la prima immagine del dietro le quinte è stata pubblicata online.

La nuova versione di The Running Man

Empire ha pubblicato un'immagine del backstage di The Running Man che non rivela molto del film rispetto alle parole sul lungometraggio rilasciate da Edgar Wright nel corso della chiacchierata con il magazine.

"Una delle cose che ho amato del libro è il fatto che Ben Richards è da solo nel mondo, quindi è come il gioco del nascondino più letale di sempre. In molti modi, sembra di girare un road movie, molto intenso e pericoloso. Ben si muove attraverso ambienti diversi e incontra persone diverse mentre cerca di sopravvivere per 30 giorni nella natura selvaggia" ha raccontato il regista.

Il cast e la trama di The Running Man

Glen Powell recita nei panni di Ben Richards, con Josh Brolin confermato nel ruolo dell'antagonista dietro il violento reality show; non sarà il villain Damon Killian ma un produttore televisivo del programma.

Nel cast anche Karl Glusman, Katy O'Brian e Daniel Ezra. Il romanzo era già stato adattato nel 1987 con Arnold Schwarzenegger protagonista dal titolo L'implacabile.

Arnold Schwarzenegger in L'implacabile

The Running Man racconta una storia ambientata in una versione distopica degli Stati Uniti, con l'economia al collasso e violenza diffusa. Disperato e al verde, Ben Richards cerca di partecipare ad un mortale game show chiamato The Running Man, nel quale i partecipanti possono fuggire dappertutto nel mondo mentre vengono tallonati da un team di assassini ben addestrati.