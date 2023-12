L'implacabile, Edgar Wright: 'I tempi sono maturi per un remake del romanzo di Stephen King'

Durante la sua partecipazione al podcast Happy Sad Confused, Edgar Wright ha aggiornato sullo sviluppo del remake de L'implacabile, affermando che i tempi sono ormai maturi per una nuova versione della storia di Stephen King.

Wright ha confermato che il film è ancora in lavorazione e ha fatto un accenno a quali potrebbero essere le differenze tra il suo film e la versione con Arnold Schwarzenegger uscita nel 1987.

"Penso che al giorno d'oggi, valga la pena parlare di remake se fatto bene, se c'è qualcos'altro da aggiungere o se viene data un'interpretazione diversa", ha dichiarato Wright.

"Quindi credo che il problema sia che a volte, di recente è capitato spesso, i remake sono solo una specie di facsimile del film originale e non mi entusiasmano molto perché sembrano una specie di versione karaoke degli originali. Negli anni '70 e '80 c'erano quelli che aggiungevano qualcosa, come L'invasione degli ultracorpi di Philip Kauffman o La cosa di John Carpenter o La mosca di David Cronenberg; si prendeva l'originale e se ne faceva qualcosa di interessante".

Wright ha concluso: "Attualmente The Running Man è in fase di sviluppo attivo. Perché mi interessa? Mi piace il film, ma mi piace di più il libro e l'originale non adattava il libro. Anche da adolescente, quando ho visto il film con Schwarzenegger, ho pensato: 'Non è affatto come il libro', e penso che nessuno abbia adattato quel libro. Così, quando è saltato fuori questo progetto, ho riposto a Simon Kinberg: 'Sai, ho pensato spesso che quel libro è qualcosa che chiede a gran voce di essere adattato oggi'. Ora, questo non significa che sia facile, ma che è qualcosa su cui stiamo lavorando, sì, questo lo posso dire".