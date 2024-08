Interstellar: Paramount ha distrutto le copie IMAX da 70 mm, la riedizione a settembre è a rischio

Secondo alcune indiscrezioni, la Paramount avrebbe distrutto le copie IMAX da 70 mm di Interstellar di Christopher Nolan. La riedizione di settembre è ora in discussione e potrebbe essere abbandonata o limitata ai cinema che hanno ancora una copia da proiettare.

Basti dire che Nolan non è molto contento di questa situazione e si dice che sia "furioso". Se questo dovesse essere vero, si tratterebbe di una colossale boiata da parte della Paramount. Perché annunciare una riedizione IMAX in 70mm senza rendersi conto di cosa hanno fatto alle stampe?

La Paramount è lo stesso studio che nel 1991 ha distrutto tutte le copie in 70mm de I giorni del cielo di Terrence Malick. La storia racconta che si trattò di un errore clamoroso: i dipendenti della Paramount interpretarono male il promemoria che invitava a liquidare le copie in eccesso di Giorni di tuono in 70 mm.

Nolan, un fanatico dei 70mm e dell'IMAX, avrebbe dovuto presiedere un Q&A sulla riedizione del film in 70mm a settembre.

Di cosa parla Interstellar?

Di seguito potete leggere la sinossi del film che ha distrutto emotivamente Cillian Murphy. "Nel futuro della Terra, un'epidemia globale di colture e una seconda catastrofe di polvere stanno lentamente rendendo il pianeta inabitabile. Il professor Brand (Michael Caine), un brillante fisico della NASA, sta lavorando a un piano per salvare l'umanità trasportando la popolazione della Terra in una nuova casa attraverso un wormhole. Ma prima Brand deve inviare l'ex pilota della NASA Cooper (Matthew McConaughey) e un team di ricercatori attraverso il wormhole e la galassia per scoprire quale di tre pianeti potrebbe essere la nuova casa dell'umanità".

Interstellar: Matthew McConaughey in una scena con la giovane Mackenzie Foy

Oltre a Matthew McConaughey e Michael Caine, Interstellar è interpretato da Jessica Chastain nel ruolo di Murphy Cooper, John Lithgow nel ruolo di Donald, Casey Affleck nel ruolo di Tom Cooper, Wes Bentley nel ruolo di Doyle, Topher Grace nel ruolo di Getty, Ellen Burstyn nel ruolo dell'anziana Murph, Timothée Chalamet nel ruolo del quindicenne Tom, Mackenzie Foy nel ruolo del decenne Murph e Matt Damon nel ruolo del Dr. Mann.