Running Man: il reboot con Glen Powell riceve un entusiasmante aggiornamento sulle riprese

Il nuovo film di Glen Powell, The Running Man, si avvicina alla produzione. È stato riferito che le riprese dell'adattamento di Stephen King inizieranno entro la fine dell'anno.

Secondo The Wrap, le riprese di The Running Man dovrebbero iniziare a novembre. La notizia arriva poco dopo che Powell aveva fatto intendere che le riprese del progetto sarebbero iniziate nel prossimo futuro. L'attore aveva scherzato sul fatto che stava "facendo un sacco di jogging" per prepararsi a interpretare il ruolo principale in The Running Man, anche se non ha potuto condividere molto altro sul progetto. Tuttavia, l'attore ha sottolineato quanto fosse entusiasta di unirsi al regista di L'alba dei morti dementi Edgar Wright per il film.

Le parole di Glenn Powell

"Ho fatto un sacco di sport. È tutto quello che posso dire. Ho lavorato sullo sprint", ha dichiarato Powell a Screen Rant. "No, dirò che Edgar Wright è uno dei miei registi preferiti da sempre. Credo che fin da L'alba dei morti dementi mi sia detto: 'Non vedo l'ora di lavorare con questo tizio'. E lui continua a sfornare cose brillanti che solo il suo cervello potrebbe concepire. The Running Man è un film che lo appassiona moltissimo, e stiamo prendendo il libro di Stephen King e aggiungendovi un tocco divertente alla Edgar Wright, ed è stato fantastico. Sarà un film davvero divertente; sono molto eccitato".

L'Implacabile: Arnold Schwarzenegger in una scena del film

Il nuovo adattamento, scritto da Michael Bacall, secondo quanto riferito, sarà molto fedele alla storia originale scritta da King, più del precedente film con Arnold Schwarzenegger. The Running Man racconta la storia di un uomo che partecipa a un contorto game show in un futuro distopico in cui cerca di sfuggire a letali sicari che cercano di farlo fuori. Se riuscirà a sopravvivere, riceverà un enorme premio in denaro.

Powell è diventato in breve tempo una delle star più impegnate e popolari di Hollywood dopo il suo ruolo di spicco nel sequel Top Gun: Maverick. L'attore, che di recente ha recitato in Twisters, ha molti altri progetti imminenti oltre a The Running Man. Presto sarà protagonista di Chad Powers, una serie comica in arrivo su Hulu di cui è stata appena rivelata la prima immagine. Di recente è stato anche riferito che Powell farà coppia con Jenna Ortega per recitare in un nuovo film di J.J. Abrams. Nel frattempo, l'attore dovrebbe tornare a recitare in Top Gun 3 al fianco di Tom Cruise, anche se non è ancora chiaro quando il terzo capitolo della serie inizierà le riprese o uscirà.