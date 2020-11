Run, Stephen King loda il film: "Puro terrore snervante"

Run, il nuovo film con Sarah Paulson che è stato presentato direttamente su Hulu, ha ottenuto l'approvazione da parte di Stephen King che lo ha lodato via Twitter.

Lo scrittore ha espresso in modo chiaro il suo parere dichiarando: "Nessuna stronzata estranea. Solo un terrore snervante."

Il lungometraggio apprezzato da Stephen King è stato diretto da Aneesh Chaganty, prodotto da Lionsgate, ed è diventato il titolo più visto sulla piattaforma americana durante il suo primo weekend di presenza in catalogo ed è diventato quello maggiormente discusso di sempre su Twitter. Hulu non ha però rivelato i numeri relativi alle visualizzazioni di Run, pur svelando che ha superato Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani, che era stato distribuito in estate.

Aneesh Chaganty ne ha firmato anche la sceneggiatura in collaborazione con Sev Ohanian (Searching). Al centro della trama c'è Chloe (l'esordiente Kiera Allen) che è stata cresciuta dalla madre Diane (Sarah Paulson) in totale isolamento, controllando ogni sua mossa fin da quando è nata, e ci sono dei segreti che la ragazza inizia solo ora a notare.

Sarah Paulson, è attualmente protagonista sugli schermi di Netflix con la serie Ratched, ispirata al cult Qualcuno volò sul nido del cuculo.