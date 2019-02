Rotten Tomatoes disabilita i commenti degli utenti prima dell'uscita dei film in sala

Marica Lancellotti

Rotten Tomatoes è corso in aiuto di Captain Marvel, Star Wars: Episode IX e di tutti gli altri film non usciti in sala: l'aggregatore di recensioni infatti ha disabilitato i commenti degli utenti dopo i numerosi attacchi che hanno portato, per esempio, il valore del film Marvel a scendere fino al 29%.

Per circa una settimana Captain Marvel ha continuato a raccogliere recensioni negative da parte di chi crede che l'eccesso di femminismo di Brie Larson non gioverà né al film né all'UCM. I commenti negativi infatti si concentrano non tanto sul film quanto sulla sua protagonista, portavoce di istanze femministe e orgogliosa di incarnare la prima eroina del Marvel Cinematic Universe con un film a lei dedicato. Sono in molti gli utenti, principalmente uomini, a ritenere che Captain Marvel "rovinerà" l'MCU e ad annunciare l'intenzione di non andare a vedere il film nei cinema. Tutto questo ha portato ancora una volta ad esagerare con la strategia di boicottaggio nella sezione Want to See, quella dedicata alle "previsioni" sui film non ancora in sala. Rotten Tomatoes ha così bloccato i commenti sulla pagina del film Marvel, ma la misura precauzionale non ha fermato i troll che, messa in salvo Captain Marvel, hanno preso di mira un altro film targato Disney, Star Wars: Episode IX, sceso a un punteggio del 52%. Rotten Tomatoes ha quindi preso la drastica decisione.

Il portale ha spiegato di aver eliminato, dal 25 febbraio, la possibilità di lasciare commenti al film prima della sua uscita in sala proprio a causa di pratiche che danneggiano, oltre ai film stessi, anche la maggior parte dei lettori.

"Dal 25 febbraio non non mostreremo più il punteggio percentuale "Want to See" per un film prima della sua uscita. Perché? Il punteggio in questione viene spesso confuso con il voto del pubblico, che, per chi non lo sapesse, corrisponde alla percentuale di tutti gli utenti che votano per un film o una serie tv positivamente (con un punteggio dal 3.5 in su) e viene solo mostrato dopo l'uscita di un film o di una serie". Quando gli utenti potranno dire la loro? Appena il film arriverà al cinema. Prima di allora saranno visibili solo le recensioni ufficiali della stampa. Captain Marvel intanto, scritto e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, veleggia sicuro alla volta delle sale, in cui sarà presente a partire dal 6 marzo.