Rosy Abate e Il peccato e la vergogna diventano microdrama da guardare gratis su Mediaset Infinity

Dal mese di ottobre Rosy Abate e Il peccato e la vergogna tornano su Mediaset Infinity ma in una nuova versione, più veloce, più dinamica e pensata per la visione da smartphone

Le fiction Mediaset cambiano formato e arrivano sugli smartphone con una nuova veste. Ora Rosy Abate e Il peccato e la vergogna entrano nella sezione microdrama di Mediaset Infinity con due adattamenti in formato verticale, pensati per una visione rapida e adatta allo schermo del telefono.

Si tratta di due serie molto conosciute e amate dal pubblico, che tornano con un montaggio studiato per valorizzare le rispettive storie attraverso episodi brevi e una narrazione più serrata. La novità si inserisce nell'offerta gratuita della piattaforma streaming, che punta sui microdrama, un formato seriale sempre più legato alle nuove abitudini di consumo dei fruitori.

Rosy Abate e Il peccato e la vergogna in formato "smartphone"

A tornare su Mediaset Infinity è innanzitutto Rosy Abate, la serie con Giulia Michelini nei panni dell'iconica Regina di Palermo. La protagonista, ex capo mafiosa che vive sotto falso nome, vede la propria esistenza sconvolta dalla notizia che il figlio, creduto morto, è in realtà ancora vivo. La prima stagione viene riproposta in 54 mini-episodi, che condensano azione, colpi di scena e momenti decisivi della storia in una narrazione pensata per la fruizione da smartphone.

Insieme a Rosy Abate arriva in versione "mini" anche Il peccato e la vergogna, il melodramma ambientato nella Roma degli anni Trenta con Gabriel Garko e Manuela Arcuri. Al centro della vicenda ci sono l'ossessione di Nito Valdi per Carmen Tabacchi e una storia segnata da passioni, conflitti e tensioni. Anche in questo caso, la prima stagione viene rielaborata in formato verticale e suddivisa in 58 mini-episodi.

Quali sono i microdrama da scoprire su Mediaset Infinity

I due titoli ampliano così la sezione "microdrama" della piattaforma, affiancando le produzioni internazionali già presenti in catalogo. Serie composte da episodi di pochi minuti, i microdrama sono concepiti soprattutto per la visione da smartphone. Il formato verticale si adatta allo schermo del telefono, mentre il ritmo rapido, le svolte narrative frequenti e i colpi di scena invitano a seguire la storia un episodio dopo l'altro. Un modello di racconto seriale che punta a una fruizione immediata, senza rinunciare a personaggi, intrecci e conflitti tipici delle serie televisive.

La sezione dedicata ai microdrama di Mediaset Infinity ospita già diverse produzioni internazionali originali, con storie che attraversano generi differenti, dal romance al thriller fino al legal drama.

Tra i titoli disponibili figurano Too Young to Love Me, incentrato su una relazione sentimentale con una marcata differenza d'età, Unmasked - Nessuno è innocente, costruito attorno a una vicenda ad alta tensione, e In sua difesa, che combina elementi crime e dramma psicologico.

Nel catalogo c'è anche Triangolo d'amore, con Furkan Palali, anche ex concorrente di Ballando con le stelle, e Hazal Filiz Kucukkose, già nota al pubblico italiano per il ruolo di Zeynep nella serie turca Endless Love. La storia ruota attorno a un'amicizia messa in crisi da segreti, gelosie e ambizioni professionali: dopo che Hande presenta Kerem alle sue coinquiline Eda e Cansu, entrambe riconoscono in lui qualcuno che conoscono già, ma con identità diverse.